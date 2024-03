blue+ presents: DODO CONTAINER ROAD TOUR

Dodo, der Schweizer Musiker und neue Gastgeber von «Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert» ist letztes Jahr mit seinem zu einem mobilen Musikstudio umgebauten Schiffscontainer von Basel via Rhein nach Afrika gereist. Der Weg führte durch verschiedene Länder wie Deutschland, Holland, Südafrika, Ghana bis an die Elfenbeinküste. Daraus resultierte nicht nur ein Album, sondern auch die Dokumentation «Yopougon – Way Back Home», welche in den grössten Schweizer blue Cinemas gezeigt wurde.

Nun präsentiert blue+ ein aussergewöhnliches Projekt: Dodo bringt seinen 13 Tonnen schweren Schiffscontainer an fünf auserwählte Standorte, verteilt über die ganze Schweiz. Er wird seinen Container zeigen, Autogramme geben und als Höhepunkt exklusive Konzert Showcases spielen. Die fünf Standorte werden in Kürze kommuniziert. Der Eintritt ist frei.

Weitere Infos gibts auf Facebook, Instagram und Youtube.