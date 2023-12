Das Zermatt Unplugged findet im kommenden Jahr zum 15. Mal statt. Zermatt Unplugged/Hanna Bueker

Birdy, Michael Patrick Kelly und James Arthur: Das Zermatt Unplugged bestätigt erste Headliner für das kommende Jahr und macht Lust auf die 15. Festival-Ausgabe.

Das Zermatt Unplugged 2024 findet vom 9. bis 11. April 2024 statt.

Mit dabei sind Stars wie Birdy, James Arthur und Michael Patrick Kelly.

blue Music überträgt diverse Konzerte live.

Das Zermatt Unplugged ist bei Musikliebhaber*innen schon lange dafür bekannt, exklusive Leckerbissen in einem intimen Rahmen zu präsentieren. Auch dieses Jahr hält das Festival in den Walliser Bergen sein Versprechen: Die Organisatoren konnten unter anderem UK-Popstar James Arthur, den deutschen Hitgaranten Michael Patrick Kelly und die US-Megastimme von Gregory Porter engagieren.

Auch im legendären Rundzelt in Zermatt wird die englische Singer-Songwriterin Birdy auftreten («Skinny Love», «People Help the People»), die sich nach langer Abstinenz mit ihrem Album «Portraits» zurückmeldete. Das australische Geschwisterpaar Angus & Julia Stone bringt ebenfalls exklusives Gepäck mit in die Berge: Sie präsentieren am Zermatt Unplugged die Songs ihres neuen Studioalbums «Cape Forestier» zum ersten Mal in der Öffentlichkeit.

Aufstrebende Stars in kleinem Rahmen

Abseits der Hauptbühne gibt es weitere Leckerbissen zu geniessen. Acts wie Ben Howard, JP Cooper oder Jack Savoretti spielen im intimen Vernissage-Club vor nur 500 Personen. Alle Infos zum Ticketkauf sowie alle weiteren bis jetzt bestätigten Acts gibt’s auf der Homepage des Festivals.

Live dabei dank blue Music

Auch 2024 wird blue Music als Medienpartner live aus Zermatt berichten und exklusive Konzerte auf blue Zoom und blue News übertragen. Die besten Konzerte der diesjährigen Ausgabe sind jetzt auf blue.ch/music in voller Länge verfügbar.

