Lori Glori schweigt nicht mehr und kritisiert Schweizer Musiker

Lori Glori wartet noch immer auf das Geld, das DJ Bobo mit ihrer Stimme bis heute verdient. Sie fühlte sich vom Schweizer Musiker ausgenommen und macht ihrem Ärger in einem Theaterstück nun Luft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die amerikanische Sängerin Lori Glori (64) hat in den 1990ern einen Vertrag unterschrieben, bei welchem sie unwissentlich ihre Rechte an der eigenen Stimme abtritt.

Aufgesetzt wurde der Vertrag von DJ Bobo, der seither mit ihrer Stimme Millionen verdient – Glori erzählt nun ihre Seite der Geschichte.

Zusammen mit dem Schauspielhaus Zürich erzählt die amerikanische Sängerin Lori Glori (64) ihre Lebensgeschichte. Sie spielt in «Last Night a DJ Took My Life» auch die Hauptrolle.

Glori hat vor 30 Jahren den Songs von DJ Bobo (56) ihre Stimme verliehen. Und ist dabei scheinbar fast leer ausgegangen, schreibt der «Blick».

«Es ist das erste Mal in all den Jahren, dass ich so etwas wie Gerechtigkeit verspüre», sagt sie. Die Kalifornierin kann sich in den 1990ern als Eurodance-Sängerin einen Namen machen – so trifft sie auch auf DJ Bobo: «Er lobte meine Stimme und lud mich in sein Studio ein.»

Unwissentlich Rechte abgetreten

Mit René Baumann nimmt sie gleich mehrere Songs auf, dafür gibt es 10'000 Deutsche Mark – und sie muss ein Dokument unterschreiben. Dabei ist ihr nicht klar, dass sie durch das Stück Papier die Urheberrechte abtritt. Sie spricht danach nie wieder mit DJ Bobo.

Später realisiert sie durch den Musiksender MTV, was genau aus den Aufnahmen unter anderem geworden ist. Glori sang nämlich «Let the Dream Come True» für den Schweizer Musiker – ihre Anrufe beim Management bleiben fruchtlos. Bobo braucht ihre Stimme für gleich mehrere Hits: «There's a Party», «Pray» oder auch «Respect Yourself».

Baumann verdiente sich eine goldene Nase, Lori Glori blieb zurück. Bis heute gibt Bobos Ehefrau Nancy vor, sie sänge bei Konzerten die Teile von Glori – mithilfe von Playback.

Weisser DJ wird dank schwarzer Frau zum Weltstar

Wie die Regisseurin Joana Tischkau bei «Blick» vermutet, ist Nancy keine der weiblichen Stimmen live, sie bewege schlicht die Lippen zum Gesang von professionellen Sängerinnen. Tischkau hat das Leben von Glori für die Bühne inszeniert und sagt: «Es geht darum, jemandem Gehör zu verschaffen, dessen Stimme gegenüber den Mächtigeren in der Musikbranche nicht laut genug war.»

Und wie sieht das Stück im Detail aus? Ein weisser DJ wird mithilfe der Stimme einer schwarzen Frau zum Weltstar und vertritt die Meinung, dass er es mit Bodenständigkeit und Fleiss so weit gebracht hat – nicht mit Talent.

«Die Stimme von Glori ist nicht Mittelmass, sondern überdurchschnittlich gut und er hat sich einfach daran bedient», so Tischkau. DJ Bobo wird dabei nie namentlich genannt, jedoch dürfte dem Publikum klar sein, wer mit dieser Figur gemeint ist. Der Schweizer Erfolgsmusiker wird hart kritisiert.

Als schlimmsten Moment mit DJ Bobo bezeichnet Glori ausserdem ein grosses Konzert in Deutschland 1995: «Ich stand inmitten von Tausenden Zuschauern, als ich meine eigene Stimme hörte. Aber sie jubelten anderen zu. Es hat mir das Herz zerrissen.»

Bobo ist derweil weiterhin auf Tour, im Sommer reist er durch Südamerika – und spielt die Stimme von Lori Glori ab.

