Die Vor-Hochzeitsparty des indischen Öl-Erben Anant Ambani könnte nicht pompöser sein. Seine Gäste sind Bill Gates, Mark Zuckerberg und Ivanka Trump. Popstar Rihanna ist für rund acht Millionen Franken aufgetreten.

Zur Vor-Hochzeit des indischen Erben Anant Ambani sind rund 1200 illustre Gäste eingeladen. Darunter Bill Gates, Mark Zuckerberg, der König von Bhutan und Ivanka Trump. Es ist Rihannas erster Gig seit ihrem Auftritt am Superbowl 2023. Die Festivitäten dauern drei Tage an und Popstar Rihanna tritt als Highlight auf – für rund acht Millionen Franken. Die Hochzeit ist für Juli 2024 geplant.

Die Festivitäten dauern drei Tage an und Popstar Rihanna tritt als Highlight auf – für rund acht Millionen Franken. Die Hochzeit ist für Juli 2024 geplant.

Das Finanzmagazin «Forbes» listet Mukesh Ambani als den reichsten Mann Asiens. Mehr anzeigen

Vor der für den Sommer geplanten Hochzeit seines Sohnes lässt es der milliardenschwere indische Industrielle Mukesh Ambani so richtig krachen.

Das zeigt die fast 1200 Namen umfassende Gästeliste für eine dreitägige Party in Jamnagar, der Heimatstadt der Familie, mit der das wichtige Lebensereignis schon einmal angewärmt werden soll.

Unter den Geladenen waren Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai und Ivanka Trump, die indischen Milliardäre Gautam Adani und Kumar Mangalam Birla, Kricket-Legende Sachin Tendulkar sowie Bollywood-Grössen wie Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Salman Khan, Arijit Singh und Diljeet Dosanjh.

Rihanna kassiert neun Millionen US-Dollar

Für Unterhaltung sorgen sollten neben Bollywood-Sängern Pop-Superstar Rihanna und der Zauberkünstler David Blaine. Für die Show sind Rihanna fast neun Millionen US-Dollar geboten worden, berichtet «Spiegel.de». Also umgerechnet rund acht Millionen Franken.

Ausserdem dabei sein sollten der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, der frühere kanadische Premier Stephen Harper sowie der König und die Königin von Bhutan.

Jamnagar, eine Stadt mit etwa 600'000 Einwohnern im Bundesstaat Gujarat, beheimatet neben der Familie selbst auch die wichtigste Ölraffinerie ihres Geschäftsimperiums Reliance Industries. Zu dem rauschenden Fest sollen auch traditionelle Zeremonien in einem Tempelkomplex gehören. Am Mittwoch organisierten die Ambanis Verpflegung für 51'000 Menschen, die in nahe gelegenen Dörfern leben.

Der 28-jährige Anant Ambani will – voraussichtlich im Juli – seine langjährige Freundin Radhika Merchant heiraten. Sie ist die Tochter von Viren Merchant, dem CEO der Firma Encore Healthcare, und Unternehmerin Shaila Merchant. Die tagelange Party wird ein Vorgeschmack auf die eigentliche Hochzeit.

Papa Mukesh Ambani ist reichster Asiate

Mit Dschungelkostümen verkleidet, sollen Gäste das von dem Gatten in spe geleitete Tierrettungszentrum «Vantara» besuchen. Auf 1200 Hektar sind dort misshandelte, verletzte und gefährdete Tiere untergebracht, insbesondere Elefanten. Für jeden Tag soll es einen eigenen Dresscode geben. Eine Armada aus Haarstylisten, Make-up-Künstlern und indischen Designern kümmert sich um die Umsetzung.

Das Magazin «Forbes» listet Mukesh Ambani als den reichsten Mann Asiens. Sein riesiges Firmenkonglomerat Reliance Industries hat einen Jahresumsatz von mehr als 100 Milliarden Dollar. Die Geschäftsfelder erstrecken sich von Petrochemie über Öl, Gas und Telekommunikation bis hin zum Einzelhandel.

Indische Business-Tycoons sind nicht dafür bekannt, es mit dem Generationenwechsel eilig zu haben. Doch der 66-jährige Mukesh Ambani hat bereits damit begonnen, die Verantwortung in die Hände seiner Söhne und Tochter zu legen.

