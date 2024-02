Vor 50 Jahren stand Roland Kaiser zum ersten Mal auf einer Konzertbühne. Mittlerweile füllt der 71-Jährige grosse Arenen. Ein Gespräch über das Leben – und warum der Sänger nicht ans Aufhören denken will.

Roland Kaiser, wann kam die Musik in Ihr Leben?

Musik hat mich schon immer begleitet. Beruflich ging es bei mir 1974 – also vor genau 50 Jahren – los, nachdem ich meinen ersten Plattenvertrag angeboten bekommen habe.

Wenn Sie auf Ihre Karriere als Sänger zurückblicken: Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?

Demut und Dankbarkeit für die unglaubliche Treue meiner Fans, ohne die diese Karriere bis heute nicht möglich gewesen wäre.

1976 landeten Sie mit dem Lied «Frei, das heisst allein» zum ersten Mal in der Hitparade.

Das stimmt.

