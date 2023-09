Phil Collins Schweizer Ex-Frau verwüstet Luxus-Villa

Phil Collins und Orianne Cevey waren von 1999 bis 2008 verheiratet. Ihre Scheidung war eine öffentliche Schlammschlacht. Dieses Bild entstand im Jahr 2002. Bild: IMAGO/ABACAPRESS

Nach einem Rosenkrieg mit Phil Collins streitet seine Ex-Frau Orianne Cevey nun auch mit ihrem dritten Ehemann. Die Schweizerin soll das gemeinsame Heim verwüstet haben – und Wertgegenstände ihres Mannes verkauft haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach der Scheidung von Phil Collins befindet sich die Schweizerin Orianne Cevey in einem weiteren Rosenkrieg

Nach der Trennung von ihrem dritten Ehemann Thomas Bates kommen nun Details ans Licht, für die Cevey unter anderem vor Gericht erscheinen muss.

Sie soll das gemeinsame Heim «absichtlich verwüstet» und Bates' Eigentum im Wert von 250'000 Franken verkauft haben. Mehr anzeigen

Die Ex-Frau von Genesis-Musiker Phil Collins wollte ihr Anwesen während der Scheidung von ihrem dritten Ehemann verkaufen.

Die Villa in Fort Lauderdale in Florida hatte ursprünglich einen Wert von rund 10 Millionen Franken – wegen der hinterlassenen Verwüstung von Orianne Cevey sind es jetzt noch 7,5 Millionen Franken.

Die britische «Daily Mail» bezieht sich hierbei auf Gerichtsdokumente, die ihr vorliegen: In der Stube sollen Hundeexkremente verteilt sein, das Haus stinke nach Zigarettenrauch, es habe ein riesiges Loch in der Decke, das durch Wasserschaden verursacht worden sei und es liege Abfall in der Einfahrt vor der Villa.

Verfahren gegen Schweizerin läuft

Die 49-jährige Schweizerin hatte das Haus zusammen mit ihrem Freund Thomas Bates (34) gekauft. Sie hatte ihn über eine Escort-Webseite kennengelernt. Bates gibt an, dass seine heutige Ex-Frau das Heim «absichtlich verwüstet hat und es in diesen desolaten Zustand verkommen liess».

Diese Vorwürfe gegen die Schweizerin kommen nun nach 21 Monaten Scheidungskrieg zwischen Cevey und Bates ans Licht. Ihre Ehe dauerte gerade 16 Monate.

Gegen Orianne Cevey läuft derzeit zudem ein weiteres Verfahren, weil sie angeblich Wertgegenstände von Thomas Bates verkauft haben solle – 180 an der Zahl, für insgesamt knapp 250'000 Franken.

