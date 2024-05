Das Bieler Gesangstalent Nemo ist die Schweizer Hoffnung am diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö. (Archivbild) sda

Der Eurovision Song Contest 2024 wartet um die Ecke und das Schweizer Talent Nemo darf sich grosse Chancen auf den Sieg ausrechnen. Die Musik-Plattform Spotify hat jetzt Ranglisten veröffentlicht, von den meistgestreamten ESC-Songs weltweit.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Malmö bebt bald: Der ESC 2024 steht vor der Tür und Spotify hat die Zahlen zu den meistgehörten Songs vom Wettbewerb veröffentlicht.

Nemo ist in der Schweiz zuoberst, doch auch international kann er mithalten.

Ein klares Signal schickt das ESC-Publikum allerdings nach Holland: Joost ist mit Abstand der beliebteste Teilnehmer bisher. Mehr anzeigen

Unter dem Motto «United By Music» wird der Eurovision Song Contest 2024 im schwedischen Malmö stattfinden. Es ist die 68. Ausgabe, die am 11. Mai losgeht.

Schweden und der ESC haben eine lange Geschichte: Sieben Mal konnten schwedische Bands und Sänger*innen den Event für sich entscheiden.

Die Musik-Plattform Spotify liest nun anhand der weltweiten Streams ab, wer beim internationalen Publikum am besten ankommt. Und da befindet sich momentan der holländische Künstler Joost ganz oben. Sein Song «Europapa» wurde im letzten Monat mit 4,6 Millionen Hörer*innen global am meisten gestreamt.

Internationales Publikum mag Nemo

Das sind laut Spotify mehr als 20 Prozent mehr als die grössten Konkurrent*innen. Auf dem zweiten Platz liegt die Italienerin Angelina Mango mit 3,8 Millionen Klicks. Platz drei wird von den Gastgebern Marcus & Martinus – sie kommen ursprünglich aus Norwegen – belegt, ihr Dance-Pop-Song könnte also eventuell gar der achte Gewinner für Schweden werden.

In der Schweiz spezifisch ist Nemo zuoberst in der Liste der meistgehörten ESC-Songs 2024. Platz zwei und drei gehen dabei an Italien und Frankreich.

Top 10 der meistgestreamten ESC-Songs im April Niederlande – «Europapa» von Joost

Italien – «La noia» von Angelina Mango

Schweden – «Unforgettable» von Marcus & Martinus

Frankreich – «Mon amour» von Slimane

Griechenland – «ZARI» von Marina Satti

Spanien – «ZORRA» von Nebulossa

Schweiz – «The Code» von Nemo

Ukraine – «Teresa & Maria» von Jerry Heil, alyona alyona

Israel – «Hurricane» von Eden Golan

Grossbritannien – «Dizzy» von Olly Alexander Mehr anzeigen

Der Eurovision Song Contest findet vom 7. bis 11. Mai 2024 statt.

Mehr aus dem Ressort Entertainment