Prinzessin Kate steht in Wimbledon neben Roger Federer – der Schweizer war beim Tennisturnier zu Gast in der Royal-Box. Das Foto stammt vom Juli 2023. Imago/i Images

Eigentlich präsentiert Prinzessin Kate jedes Jahr die Wimbledon-Trophäen – in diesem Jahr haben die Organisator*innen bisher aber noch keine Zusage erhalten. Sie geben sich jedoch weiterhin «hoffnungsvoll».

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Catherines Teilnahme an Wimbledon ist wegen ihrer Chemotherapie ungewiss.

Die Organisatoren hoffen, dass sie die Trophäen überreichen kann, haben aber noch keine Bestätigung.

Kate übernimmt diese Tradition seit 2016 jährlich – sie hat das Amt von Königin Elizabeth II. geerbt. Mehr anzeigen

Ein Auftritt von Prinzessin Catherine von Wales am diesjährigen Tennisturnier in Wimbledon ist bisher noch immer in der Schwebe. Der prestigeträchtige Tennisevent läuft seit dem 24. Juni bis am 14. Juli.

Per Tradition präsentiert Kate jeweils die Trophäen für die besten Spieler des Wettbewerbs – ganz zu schweigen von ihren zahlreichen Besuchen verschiedener Matches. Die Organisator*innen konnten bisher noch keine klare Ansage machen, ob die Prinzessin auch dieses Jahr erscheinen wird.

Sie geben sich jedoch «hoffnungsvoll, dass die Prinzessin den Siegern die Pokale überreichen kann», schreibt «Daily Mail».

Die Vorsitzende des All England Lawn Tennis and Croquet Clubs (AELTC), Debbie Jevans, sagte, sie würden Kate «so viel Spielraum wie möglich geben» für ihre Entscheidung. Die Prinzessin befindet sich momentan noch immer in Chemotherapie aufgrund ihrer Krebsdiagnose früher im Jahr.

Kate ist eine der Gönnerinnen des AELTC – und selbst eine erpichte Tennisspielerin.

«Will ein paar Verpflichtungen im Sommer nachkommen»

Die Hoffnung des AELTC kommt schlicht vom ersten öffentlichen Auftritt seit ihrer Auszeit: Kate war nämlich bei «Trooping the Colour» mit dabei. Allerdings nimmt sie noch nicht jede königliche Pflicht wahr. Der Kensington-Palast teilte zudem mit, man wolle nichts langfristig bestätigen, da die Krebsbehandlung eine generelle Ungewissheit beim Gesundheitszustand der Prinzessin mit sich ziehe.

In einem Statement sagte Kate selbst, sie hoffe «ein paar öffentlichen Verpflichtungen über den Sommer nachkommen zu können». Sollte die 42-Jährige nicht in Wimbledon auftreten, so muss zudem eine Alternative her. Die Organisation relativiert da: «Wir bleiben flexibel und warten einen Bescheid ab. Dann denken wir über den nächsten Schritt nach.»

Zehn Royals haben in Wimbledon bisher die Trophäen an die Sieger übergeben. Angefangen hatte es 1907 mit Prinz George, später König George V. Prinzessin Catherine übernahm die traditionsreiche Rolle von Königin Elizabeth II., die zwischen 1952 und 2016 zahlreiche Male auf dem Rasen in Wimbledon gestanden ist.

