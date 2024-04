Neues Enthüllungsbuch zieht über Meghan her: «Lernt nichts»

Besonders Meghan wird von Autorin Lady Colin Campbell stark kritisiert. Die Royal-Expertin nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Imago/i Images

Ein neues Enthüllungsbuch steht in Grossbritannien in den Regalen: Die Autorin Colin Campbell holt dabei zum Rundumschlag aus. Meghan wisse nicht, was sie der Royal-Family angetan habe, und «lernt ihre Lektion nicht».

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Einige Royal-Autor*innen haben nach Harrys Buch «Spare» in die Tasten gehauen und kritisieren das exilierte Paar.

Vorreiterin ist Lady Colin Campbell, die stets gegen die Sussexes schiesst und die britische Krone dabei verteidigt.

Besonders Meghan wird dabei angegangen, sie suche die Fehler nie bei sich selbst. Mehr anzeigen

Royal-Fans können es nicht erwarten: Prinz Harry und Herzogin Meghan sehen sich mit einem neuen Enthüllungsbuch konfrontiert. Es kommt von einer ihrer schärfsten Kritikerinnen, Bestsellerautorin und Royal-Kolumnistin Lady Colin Campbell.

Eine frische Version ihres Buchs «Meghan and Harry: The Real Story» sorgt momentan gerade für Aufregung in Grossbritannien.

Wie der «Mirror» schreibt, steht das Buch seit gestern, 4. April, in den Regalen. Im Vorwort heisst es: «Eine Analyse darüber, was passiert, wenn sich ein verletzlicher Mann in eine ambitionierte Feministin verliebt». Weiter erforsche das Buch «den Kampf zweier Zivilisationen, Sitten und Einstellungen».

Scharfe Kritikerin von Meghan

Über die Autorin steht: «Sie katalogisiert, wie sich dieses scheinbar brillante Paar verloren, wie sie einer Hunderte Jahre alten Institution den Rücken gekehrt und ihren Vorteil komplett verspielt hat.»

Lady Colin Campbell macht laut «Mirror» keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegenüber Meghan und Harry. Dies gehe schon seit dem Megxit, der Auswanderung nach Kalifornien, so. Die Herzogin beispielsweise schere sich null darum, was sie der Royal-Family angetan habe.

«Sie lernt ihre Lektion nicht und beschuldigt alle ausser sich selbst», so Campbell.

Mehr aus dem Ressort Entertainment