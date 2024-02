König Harald V. von Norwegen macht in Malaysia Ferien, musste dort aber ins Spital. Francisco Seco/AP/dpa

Der norwegische König Harald V. ist während seiner Ferien in Malaysia erkrankt und dort ins Spital eingeliefert worden. Der älteste Monarch Europas ist in letzter Zeit oft gesundheitlich angeschlagen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Norwegens König Harald macht Ferien in Malaysia. Dort ist der 87-jährige Royal krank geworden und musste ins Spital.

Dort wird er von einem internationalen Medizin-Team betreut.

Woran der Monarch erkrankt ist, das gibt das Königshaus im Statement nicht bekannt. Mehr anzeigen

Der norwegische Königspalast hat ein Statement veröffentlicht: «Seine Majestät der König ist während seines Urlaubs in Malaysia erkrankt und liegt dort mit einer Infektion im Krankenhaus. Der König wird sowohl vom malaysischen als auch vom norwegischen medizinischen Personal gut betreut.»

Vor knapp einer Woche hatte der König seinen 87. Geburtstag gefeiert. Das Königshaus hatte im Vorfeld mitgeteilt, dass Harald eine private Auslandsreise plane – wohin und wann genau, liess der Osloer Hof offen.

König Harald ist der älteste Monarch Europas. Er hat seit geraumer Zeit immer wieder mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Zuletzt plagte ihn im Winter eine Atemwegsinfektion.

Seit 1991 sitzt Harald auf dem norwegischen Thron, nachdem er diesen von seinem Vater König Olav V. übernommen hatte.

König Harald: In letzter Zeit öfter krank

In letzter Zeit hatte König Harald öfters mit seiner Gesundheit zu kämpfen.

Im Oktober 2023 erkrankte er an Covid. Im Januar 2024 musste sein Sohn, Kronprinz Haakon, für ihn einspringen, als er erneut erkrankte und bis Februar ausfiel.

Bis 7. März springt also Sohn Haakon in seiner Funktion als «Kronprinz» ein. Am 8. März steht für König Harald der nächste offizielle Termin an, dann muss er einen Staatsrat abhalten, wenn es die Gesundheit des 87-Jährigen zulässt. Danach steht für die norwegischen Royals das Holmenkollen-Skifestival an.

König Harald will nicht abtreten, Haakon muss sich gedulden

Der norwegische Kronprinz Haakon hat schon eine gewisse Übung im Abwarten. Dabei wäre der 50-Jährige bestens auf die royale Rolle vorbereitet.

Er engagiert sich unter anderem für Umweltfragen und besuchte im November eine deutsch-norwegische Konferenz zum klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Dort nannte Kronprinz Haakon den grünen Wandel eine Notwendigkeit und eine Chance, räumte aber auch ein: «Wir haben nicht genug getan und kommen nicht schnell genug voran.»

Der 50-Jährige hat gerade seinen Vertrag als Sonderbotschafter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP verlängert und setzt sich für den Kampf gegen Armut sowie für die nachhaltige Nutzung der Meere ein. Aber auch in Verteidigungsfragen engagiert er sich. Die seien leider relevanter, «als wir gehofft haben», sagte der musikinteressierte Haakon, der begeisterter Surfer ist und als Norweger natürlich Ski fährt – nicht nur im Schnee, sondern auch auf dem Wasser.

Mehr Videos aus dem Ressort

Das Leben von Frederik X. im Video: Vom Kampfschwimmer zum König Sportskanone, Elitesoldat und Akademiker: König Frederik ist ein Multitalent. Doch wusstest du, dass er einen tierischen Spitznamen hat und mit dem Hundeschlitten durch Grönland reiste? 11.01.2024

dpa