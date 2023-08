Ohne das Geld wären er und seine Freundin wohl kein Paar

Chico Candice Instagram

Lotto-Millionär Chico macht seine Liebe zu einer Kommissarin öffentlich. Bei «Stern TV Spezial» erzählt Candice N., dass sie ohne den Lotto-Gewinn wohl keine Beziehung mit Kürsat Y. eingegangen wäre.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kürsat Y. aka «Chico» lebt seinen Lotto-Gewinn von knapp 10 Millionen Euro öffentlich. Auf Instagram folgen ihm mehr als 800'000 Menschen.

Seit mehreren Monaten ist Chico nun in festen Händen.

Seine Liebste heisst Candice, arbeitet bei der Polizei in Dortmund – und sagt: Ohne den Gewinn wären sie wohl kein Paar. Mehr anzeigen

Der Dortmunder Lotto-Millionär Chico ist verliebt – und alle dürfen es jetzt wissen. Vor rund einem Jahr änderte sich sein Leben schlagartig. Der ehemalige Kranführer räumte beim Lotto knapp 10 Millionen ab – und lebt seinen Reichtum seither in der Öffentlichkeit aus.

Und Chico hatte nicht nur Glück im Spiel, sondern auch in der Liebe. Seit rund acht Monaten hat er sein Herz an Polizistin Candice verschenkt.

Über ihre Beziehung sprechen sie nun erstmals im Fernsehen, bei «Stern TV Spezial: Armes reiches Deutschland» schreibt «Bunte». Und erzählen dort, wie sie aufeinander aufmerksam wurden: bei einer Polizeikontrolle.

«Dynamische Fahrweise in Zone 30, da müssen wir mal kurz reden», habe sich Candice bei ihrer ersten Begegnung gedacht. Und Chico? Der verguckte sich direkt in die Polizistin.

Chico schrieb Candice über Instagram

«Ich gucke sie an, und dann habe ich alles zugegeben. ‹Sie haben eigentlich recht, Frau Beamtin, ich bin normalerweise nicht so. Können wir vielleicht einen Kaffee trinken?›»

Doch Candice winkte ab. Chico liess nicht locker, machte Candice über Instagram ausfindig und nahm erneut Kontakt mit ihr auf. Dann, nach dem Gewinn, stimmte Candice einem Treffen zu. «Irgendwann bin ich eingeknickt, weil er so beharrlich war, und habe gesagt: Okay, komm, ein Kaffee bringt dich nicht um.»

Chico erzählte ihr seine Geschichte aus seiner Vergangenheit und sie habe gedacht «krass». Denn Chico nahm in der Vergangenheit Drogen.

Cancide antwortet auf die Frage, ob sie Chico auch ohne Lotto-Gewinn getroffen hätte: «Weiss ich nicht. Ich habe ihm gesagt, was ich nicht gewollt hätte, wäre ein Typ, der Drogen nimmt. Und die Frage ist halt, hätte er mit Drogen aufgehört, wenn er nicht im Lotto gewonnen hätte?»

Wenn er so wie vor dem Lotto-Gewinn weitergemacht hätte, wäre ihre Antwort ganz klar «Nein» gewesen.

Candice: «Ich bin finanziell unabhängig»

Im Gespräch mit der «Bild» betont Candice: «Natürlich habe ich Chico nicht wegen seines Geldes genommen. Ich bin finanziell lange unabhängig. Es gefällt mir zwar, von ihm so oft zum Essen ausgeführt zu werden, ich wollte aber bewusst keine teuren Geschenke von ihm.»

Die erste Ausnahme gab es nach vielen Wochen. «Um mir zu beweisen, wie wichtig ich ihm bin, hat er mir eine Handtasche von Louis Vuitton geschenkt.» Das Geschenk rührte sie zu Tränen, wie sie sagt.

Von ihrem Liebsten schwärmt sie: «Chico ist sehr humorvoll und zeigt mir auch Seiten an sich, die sonst kaum einer kennt. Hinter dem Kerl mit der grossen Klappe steckt ein ganz weicher Kern.»

Und was begeistert Chico an seiner Freundin? «Sie hat ein grosses Herz, strahlt so viel Menschlichkeit aus. Dabei ist sie selbstbewusst und steht mit beiden Beinen fest im Leben.» Er betont: «Auf sie kann ich mich zu 100 Prozent verlassen.»

