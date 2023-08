Die Influencerin Lil Tay ist nicht tot, wie auf Instagram verkündet worden war. Instagram

Am vergangenen Mittwoch wurde auf Instagram verkündet, dass die 14-jährige Influencerin Lil Tay gestorben ist. Einen Tag später meldet sie sich selbst zu Wort – sie sei am Leben. Ihr Account war gehackt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 14-jährige Influencerin Lil Tay wird auf Instagram für tot erklärt. Doch es gibt Zweifel an der Meldung.

Nun meldet sich Lil Tay selbst zu Wort und sagt, sie sei am Leben.

Die Meldung über ihren Tod war auf Instagram inzwischen entfernt worden. Mehr anzeigen

Verwirrung um die Todesmeldung der Influencerin Lil Tay. Am Mittwoch wurde in einem Instagram-Beitrag vermeldet: «Schweren Herzens teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Ableben unserer geliebten Claire mit.»

Nun meldet sie sich selbst zu Wort. Sie sagt in einem Statement, das dem US-Portal «TMZ»vorliegt: «Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind, aber ich bin völlig untröstlich und habe Mühe, die richtigen Worte zu finden.»

Es seien traumatisierende 24 Stunden gewesen. Den ganzen Tag sei sie mit endlosen herzzereissenden und tränenreichen Anrufen von geliebten Menschen bombadiert worden.

Lil Tay sagt, ihr Account wurde gehackt

Lil Tay versuche das Chaos nun zu ordnen und betont: «Mein Instagram-Account wurde von einer dritten Partei kompromittiert und benutzt, um erschütternde Fehlinformationen und Gerüchte über mich zu verbreiten, bis zu dem Punkt, dass sogar mein Name falsch war. Mein offizieller Name ist Tay Tian, nicht Claire Hope.»

Bei Lil Tay hat 24 Stunden mit ihrem Statement gewartet

Bei Meta bedankt sie sich für die Hilfe. Inzwischen habe sie wieder die volle Kontrolle über ihren Instagram-Account.

Doch es bleibt ein fahler Beigeschmack. Als die Meldung über den Tod die Runde machte, zweifelten ihre Fans bereits an der Glaubwürdigkeit der Nachricht. Weder Lil Tays Management noch ihr Vater wollten sich dazu äussern.

Es ist auch nicht klar, warum die junge Influencerin 24 Stunden wartete, bis sie sich selbst zu Wort meldete.

Bereits am Mittwoch kontaktierte «TMZ» die Polizei und Familienangehörige, die nichts vom Ableben von Lil Tay wussten.

Lil Tay postete zuletzt 2018 auf Instagram

Auf Instagram folgen der Influencerin rund 3,2 Millionen Menschen. Sie wurde durch kontroverse Clips bekannt, in denen sie einen verschwenderischen Hip-Hop-Lebensstil zelebriert.

Zuletzt postete sie etwas im Jahr 2018. 2021 gab es Vorwürfe gegen ihre Eltern, Christopher Hope und Angela Tian – sie sollen ihre Tochter und ihren Erfolg in den sozialen Netzwerken ausgenutzt haben, schreibt die amerikanische Website «Sun».

