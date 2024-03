In der Nacht auf Montag, den 11. März 2024, findet die diesjährige Oscarverleihung statt.

«Barbie» und «Oppenheimer», die Filmhighlights des Jahres 2024, sind in der Kategorie «Bester Film» nominiert.

Im «On The Rocks»-Special plaudern Moderatorin Vania Spescha und blue Filmexperte Fabian Tschamper darüber, was Movie-Fans in knapp einer Woche erwartet.