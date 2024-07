Patrice Aminati kann wieder lachen, ihre Krebsbehandlung schlägt an. instagram/patrice.eva

Patrice Aminati darf wieder Hoffnung schöpfen, die Krebstherapie der 29-jährigen Influencerin schlägt an. Eine grosse Metastase auf ihrem Bauch sei verschwunden, schreibt sie auf Instagram.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Influencerin Patrice Aminati freut sich, da eine grosse Metastase auf ihrem Bauch durch eine neue Therapie verschwunden ist.

Sie hat ihren Kampf gegen schwarzen Hautkrebs und die Entwicklung von Metastasen öffentlich gemacht, was sowohl Höhen als auch Tiefen mit sich brachte.

Trotz der Herausforderungen fühlt sie nun Hoffnung und sieht Licht am Horizont ihrer Behandlung. Mehr anzeigen

Nachdem Patrice Aminati im März verkündigte, es seien neue Metastasen in ihrer Lunge aufgetaucht, kann sie sich jetzt wieder freuen.

Die 29-jährige Influencerin hat nun mitgeteilt, dass eine grosse Metastase auf ihrem Bauch durch eine neue Therapie verschwunden ist. Die Hoffnung auf Heilung ist stark.

Per Instagram schrieb sie zu einem Foto mit ihren Liebsten: «Ihr wisst, dass ich in vielen Organen Metastasen entwickelt habe – einige fühlbar, andere sind in der Computertomografie sichtbar. Mein Körper ist eine Landkarte mit dunklen Punkten.»

Doch es geht auch aufwärts: «Eine Hautmetastase am Bauch, die ich fühlte, tasten und immer grösser werden sah, deren wachsende Erhebung mir über Wochen den Angstschweiss ins Gesicht trieb – ich hatte das Gefühl, mein ganzer Körper sei nur dieses Stück sichtbarer Feind – den ich mit aller Verzweiflung aus mir rausschneiden lassen wollte –, ist weg. SIE IST WEG, sie ist wirklich weg. Ich kann es kaum glauben. Die Therapie schlägt an.»

Patrice Aminati hat ihre Krankheit letztes Jahr öffentlich gemacht. Sie hat schwarzen Hautkrebs. Sie lässt die Öffentlichkeit an ihrer Behandlung teilhaben. Jene hat bisher ein Auf und Ab verursacht beim Ehepaar – zunächst sah es gut aus, dann eben plötzlich die Metastasen in der Lunge. Doch nun geht es wieder bergauf.

«Endlich ist Licht am Horizont, endlich habe ich Hoffnung», schreibt Patrice abschliessend.

