Der irische Schauspieler Pierce Brosnan (70) soll sich im Yellowstone-Nationalpark in den USA nicht an die Regeln gehalten haben. Nun muss er sich Ende Januar 2024 vor Gericht dafür verantworten.

Wie aus zwei Vorladungen hervorgeht, wird dem 70-jährigen Pierce Brosnan vorgeworfen, sich bei einem Yellowstone-Besuch in einem Gebiet mit Thermalquellen am 1. November nicht an Begehungsverbote gehalten zu haben.

Am 23. Januar soll er deshalb im Gerichtssaal des ältesten Nationalparks der Welt erscheinen.

Die Nachrichtenagentur AP schickte am Donnerstag eine Bitte um Stellungnahme an den Instagram-Account des unter anderem für seine Verkörperung des britischen Geheimagenten James Bond bekannten Schauspielers. Entsprechende E-Mails wurden zudem an sein Management und seinen Anwalt geschickt. Vertreter des Yellowstone-Nationalparks lehnten es ab, sich zu äussern. Laut Staatsanwaltschaft war der Besuch Brosnans in dem Gebiet privater Natur und hing nicht mit einem Filmprojekt zusammen.

Besucher*innen verletzen sich regelmässig

Die sogenannten Mammoth Terraces sind ein malerischer Ort mit mineralverkrusteten heissen Quellen, deren Wasser einen Hang hinab fliesst. Sie sind nur einige von Hunderten Thermalphänomenen in dem Park, die von sprudelnden Geysiren bis hin zu blubbernden Schlammtöpfen reichen, deren Wasser nahe am Siedepunkt ist.

In solchen Gebieten die vorgesehenen Wege zu verlassen, kann gefährlich sein. Diese schmerzhafte Erfahrung machen jährlich einige der Millionen Besucher des Nationalparks, wenn sie sich an den heissen Wassern verbrühen. Wer sich erwischen lässt, muss mit teils empfindlichen Strafen rechnen.

