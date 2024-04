Prinz Harry fackelt auch noch die letzten Brücken ab

Prinz Harry hat nun die USA zu seinem Heimatort gemacht. Gibt er seine Titel ab, hat er gar keine Verbindungen mehr zu den Royals. sda

Es wäre die letzte Hürde für Prinz Harry: Nachdem die USA nun seine Heimat sind, fehlt noch ein Schritt für die komplette Loslösung von Grossbritannien und den Windsors.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) leben nun schon seit geraumer Zeit in den USA.

Nun soll der Sussex einen weiteren Schritt in Richtung US-Staatsbürgerschaft gewagt haben: Sein Heimatort ist jetzt offiziell Amerika.

Und zwar gab er dabei das Datum an, an dem er und Meghan aus dem Frogmore Cottage in England rausgeworfen worden waren. Mehr anzeigen

Die USA sind nun sein «neues Land». Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach dem Megxit 2020 nach Kalifornien gezogen und haben ihre Aufgaben im Dienste Ihrer Majestät niedergelegt.

Früher im Jahr hatte er noch angetönt, er würde mit dem Gedanken spielen, US-Bürger zu werden. Nun scheint diese Idee immer mehr Form anzunehmen: In einem Dokument, das der britischen «Sun» vorliegt, steht, Harry habe für seine Firma Travalyst Limited den Heimatort die USA festgelegt.

Das Datum des Wechsels setzte der Prinz auf den 29. Juni 2023 – den exakten Tag, an welchem Meghan und er aus dem Frogmore Cottage rausgeworfen worden waren.

Der «Prinz der Spaltung»

Royal-Autor Phil Dampier sagt zu «The Sun», Harry könne womöglich nie wieder nach Grossbritannien zurückkommen – und er würde auch nicht vermisst. Die britische Öffentlichkeit habe «sämtlichen Respekt verloren» und sehe ihn als «Prinz der Spaltung».

Weiter vermutet Dampier, das von Harry gewählte Datum sei nicht zufällig gewählt. Es soll eine Nachricht an Vater Charles und Bruder William sein. Der Prinz sei nun kurz davor, die restlichen Verbindungen zu Grossbritannien zu kappen.

Sollte der Sussex nun auch noch die US-Staatsbürgerschaft annehmen, so müsste er all seine royalen Titel abgeben – und das wäre laut Dampier der letzte Nagel im Sarg. Dabei sei er sich so sicher gewesen, Harry würde eines Tages zurückkehren und wieder für die königliche Familie arbeiten, so Dampier weiter.

Mehr aus dem Ressort Entertainment