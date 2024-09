Prinz Harry bei der Krönungszeremonie von König Charles III. im Mai 2023. Andy Stenning/AP/dpa

Prinz Harry reiste Anfang Woche alleine für ein Gipfeltreffen nach New York. Dort sprach er über die Arbeit seiner Mutter Prinzessin Diana und erzählte, wofür er sich in ihrem Namen starkmachen möchte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz Harry reiste alleine nach New York, um an Gipfeltreffen teilzunehmen und über mentale Gesundheit zu sprechen.

Er betonte das Vermächtnis seiner Mutter, Prinzessin Diana, und ihre Arbeit mit der Halo-Treuhandgesellschaft zur Räumung von Minen.

Prinz Harry sieht es als seine Verantwortung an, Dianas Erbe fortzuführen und sich weiter für die Beseitigung von Minen in Krisengebieten einzusetzen. Mehr anzeigen

Prinz Harry (40) ist wieder on Tour. Dieses Mal ist der jüngste Sohn von König Charles (75) alleine nach New York gereist. Herzogin Meghan (43) blieb mit den Kindern Archie und Lilibet in Montecito, Kalifornien.

Dort erwarteten den Royal-Sprössling mehrere Gipfeltreffen. Am Montag sprach Prinz Harry am Concordia Annual Summit und am Halo-Trust-Event über eines seiner Steckenpferde: die mentale Gesundheit.

Beim Gespräch erwähnte Prinz Harry mehrmals seine Mutter und die Wichtigkeit ihrer wohltätigen Arbeit. Prinzessin Diana hatte bis zu ihrem Tode im Sommer 1997 mit der Halo-Treuhandgesellschaft zusammengearbeitet.

Bereits damals setzten sie sich gemeinsam dafür ein, Minen und andere Sprengkörper in Krisengebieten zu räumen. Ein unvergesslicher Moment war der Auftritt von Prinzessin Diana im Januar 1997, als sie durch ein noch aktives Minenfeld in Huambo, Angola, lief, um ein weltweites Verbot dieser Waffen zu fordern.

Mit den Emotionen zu kämpfen hatte Prinz Harry, als er am Montag über das Vermächtnis seiner Mutter Prinzessin Diana am Summit sprach.

Diese Anliegen würden ihm bis heute am Herzen liegen: «Ihr Erbe weiterzuführen, ist eine Verantwortung, die ich unglaublich ernst nehme», berichtet «bunte.de».

Er erinnerte die Zuhörer*innen an ihren Angola-Einsatz und betonte, dass Prinzessin Diana «entsetzt» darüber wäre, dass dort immer noch Minen liegen. Für ihn sei es deshalb umso wichtiger, diesen Zustand zu ändern. Dafür will sich Prinz Harry im Namen seiner Mutter einsetzen.

