Prinzessin Kate bekommt Hilfe von ihrer Familie Prinzessin Kate muss sich nach einer gut verlaufenen Bauch-Operation in der London Clinic vor drei Tagen erholen. Sie hat bis Ostern alle Termine abgesagt. Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa Prinz William wird sich um die drei Kinder kümmern. Er hat ebenfalls bis zur Osterwoche alle seine Verpflichtungen abgesagt, um Kate beizustehen. Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa Jetzt bekommen Prinzessin Kate und Prinz William Hilfe von Kates Familie. Carole und Michael Middleton haben ebenfalls ihre Termine abgesagt, um dem royalen Paar zu helfen. Bild: IMAGO/Avalon.red Pippa und James Middleton werden ihre Schwester Kate auch unterstützen. Dieses Bild entstand bei Charles Krönung in London. Bild: KEYSTONE Prinzessin Kate bekommt Hilfe von ihrer Familie Prinzessin Kate muss sich nach einer gut verlaufenen Bauch-Operation in der London Clinic vor drei Tagen erholen. Sie hat bis Ostern alle Termine abgesagt. Bild: Aaron Chown/PA Wire/dpa Prinz William wird sich um die drei Kinder kümmern. Er hat ebenfalls bis zur Osterwoche alle seine Verpflichtungen abgesagt, um Kate beizustehen. Bild: Chris Jackson/PA Wire/dpa Jetzt bekommen Prinzessin Kate und Prinz William Hilfe von Kates Familie. Carole und Michael Middleton haben ebenfalls ihre Termine abgesagt, um dem royalen Paar zu helfen. Bild: IMAGO/Avalon.red Pippa und James Middleton werden ihre Schwester Kate auch unterstützen. Dieses Bild entstand bei Charles Krönung in London. Bild: KEYSTONE

Prinzessin Kate muss sich bis Ostern von der Bauch-Operation erholen. Prinz William hat bis Ostern ebenfalls alle Termine abgesagt. Nun bekommt Prinzessin Kate Hilfe von ihrer ganzen Familie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Jahr 2024 hat für die englischen Royals nicht so gut angefangen. Prinzessin Kate muss sich nach einer Bauch-Operation im Luxus-Spital The London Clinic zwei Wochen ausruhen. Sie und Prinz William haben bis Ostern alle Termine abgesagt.

König Charles III. muss sich nächste Woche einer Prostata-Operation unterziehen.

Verschiedene englische Medien berichten, dass Prinzessin Kate nun von ihrer Familie ebenfalls unterstützt wird. Mutter Carole und ihr Vater Michael Middleton, sowie ihre Geschwister Pippa Matthews und James Middleton haben ebenfalls Termine gecancelt, um Prinzessin Kate und William zu unterstützen. Mehr anzeigen

Ausruhen und nichts tun, das steht momentan auf Prinzessin Kates Tagesprogramm. Sie braucht viel Ruhe und Zeit, um nach der gelungenen Bauch-Operation wieder auf die Beine zu kommen.

Eine gar nicht so einfache Aufgabe für die dreifache Mutter und sportbegeisterte Prinzessin Kate.

Doch ihre behandelnden Ärzte sind da strikt. Bis Ostern haben Prinzessin Kate und jetzt auch ihr Ehemann Prinz William alle Termine abgesagt. Die Gesundheit der 42-jährigen Prinzessin hat jetzt höchste Priorität.

Prinzessin Kate bekommt nun weitere Hilfe in der Genesungszeit. «Dailymail» berichtet, dass auch ihre Eltern Carole und Michael Middleton, sowie ihre Geschwister Pippa Matthews und James Middleton auch ihre Termine gecancelt haben, um Kate und William zu helfen.

George, Charlotte und Louis schlafen auch mal bei den Grosseltern

Prinzessin Kates Familie wohnt in der Nähe ihres Wohnortes, Adelaide Cottage in Windsor. Carole und Michael Middleton leben in Berkshire. Die beiden Anwesen liegen 40 Autominuten entfernt.

Prinzessin Kate hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihren Eltern und Geschwister. So haben Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) auch schon bei Oma und Opa Middleton übernachtet.

Die Grosseltern werden Prinz William unterstützen und auch mal auf ihre Enkelkinder aufpassen. Währenddessen bereiten sich ihre Geschwister Pippa Matthews und James Middleton darauf vor, Kate bei ihrer Rückkehr in ihr Haus in Windsor zu unterstützen.

Die Middletons haben dafür alle ihre Termine abgesagt, schreibt «The Sun».

Prinzessin Kates Gesundheitszustand bleibt Privatsache

Allzu viel ist nicht bekannt über Prinzessin Kates Bauch-Operation in der London Clinic. Nur, dass der Eingriff gut verlaufen sei und es sich nicht um eine Krebserkrankung handele.

Der Königspalast hat ein neues Statement veröffentlicht, darin steht: «Die Prinzessin von Wales ist sich des Interesses bewusst, das diese Erklärung hervorrufen wird. Sie hofft, dass die Öffentlichkeit Verständnis für ihren Wunsch hat, für ihre Kinder so viel Normalität wie möglich zu bewahren, und für ihren Wunsch, dass ihre persönlichen medizinischen Informationen privat bleiben. Der Kensington Palast wird daher nur dann über die Fortschritte Ihrer Königlichen Hoheit berichten, wenn es wichtige neue Informationen zu berichten gibt.»

Mehr Videos aus dem Ressort