William sagt alle Termine bis Ostern ab

Die englischen Patienten: Operationen bei König Charles III. und Kate

Das Vereinigte Königreich sorgt sich um gleich zwei englische Patienten. Sowohl König Charles III. als auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate müssen operiert werden, wie die Royal Family mitteilt. In beiden Fällen versucht der Palast, die Aufregung herunterzuspielen. Beim 75 Jahre alten Staatsoberhaupt werde es wegen einer gutartigen Prostatavergrösserung in der kommenden Woche zu einem «Korrektureingriff» kommen. Charles werde nach dem Eingriff während einer «kurzen Erholungsphase» keine öffentlichen Auftritte absolvieren. Die Botschaft: reine Routine. Dem König, der seit etwa 16 Monaten im Amt ist, gehe es damit «wie Tausenden anderen Männern jedes Jahr». Auch bei Kate beeilt sich der Palast, mögliche Sorgen zu zerstreuen. Die 42-Jährige sei am Dienstag zu einer geplanten Operation am Bauch in die Klinik gekommen.

18.01.2024