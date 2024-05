Familiendrama um Prinzessin Tatiana von Griechenland

Prinz Nikolaos von Griechenland und Tatiana Blatnik 2010 in Stockholm. Das Paar hat nach 14 Jahren die Scheidung eingereicht. Prinzessin Tatiana sucht nun mit einem Appell nach ihrem vermissten Bruder. Jochen Lübke/dpa

Prinzessin Tatiana von Griechenland muss einen weiteren Schlag verkraften: Ihr Stiefbruder Attilio ist am 18. Mai spurlos verschwunden, die Polizei sucht nach ihm. Nun bittet Prinzessin Tatiana öffentlich um Hilfe.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Jahr 2024 entwickelt sich für Prinzessin Tatiana von Griechenland zum Horrorjahr. Erst kürzlich gaben sie und Prinz Nikolaos von Griechenland nach 14 Jahren die Scheidung bekannt.

Jetzt folgt das nächste Familiendrama. Prinzessin Tatianas Stiefbruder Attilio ist seit dem 18. Mai spurlos verschwunden. Die Polizei sucht nach ihm.

Prinzessin Tatiana von Griechenland kommt nicht zur Ruhe. Erst im April 2024 haben Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos von Griechenland nach 14 Ehejahren die Scheidung bekannt gegeben.

Jetzt folgt das nächste Drama: Prinzessin Tatiana sucht verzweifelt nach ihrem Stiefbruder Attilio. Dieser ist seit dem 18. Mai spurlos verschwunden.

Nun hat sich Prinzessin Tatiana mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt und bittet um Hilfe im familiären Vermisstenfall.

Das Polizeidepartment von Los Angeles sucht auch schon nach Attilio Brillembourg, wie der 53-jährige Stiefbruder von Prinzessin Tatiana mit vollem Namen heisst.

Zum letzten Mal frühmorgens gesehen

Attilio Brillembourg wurde zuletzt frühmorgens am Samstag, 18. Mai 2024, in Malibu, Kalifornien, gesichtet. Das hat das Los Angeles County Sheriff's Department am Anfang der Woche mitgeteilt.

Bisher war die Vermisstensuche nicht von Erfolg gekrönt. Deshalb hat Prinzessin Tatiana von Griechenland nun einen emotionalen Appell auf Social Media lanciert. Sie schreibt: «Wir bitten Sie, uns weiterhin zu unterstützen. Jede noch so kleine Information, die Sie uns geben können, kann etwas bewirken.» Zum Schluss bedankt sich die 43-Jährige von Herzen für die Hilfe.

