Da werden Erinnerungen wach: Stefan Raab und Regina Halmich haben schon zweimal gegeneinander geboxt (Archivfoto). Rolf Vennenbernd/dpa

Stefan Raab und Regina Halmich werden zum dritten Mal im Boxring gegeneinander antreten. Der Entertainer hält sich bedeckt, Halmich ärgert sich darüber – sie habe keinerlei Kontakt und ist «stocksauer».

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefan Raab bereitet sich intensiv auf einen erneuten Boxkampf gegen Regina Halmich vor, was seine Gegnerin wegen fehlender Kommunikation und Geheimhaltung verärgert.

Raab trainiert mit Olympiamedaillen-Gewinner Nelvie Tiafack und zeigt sich nur in einem Fatsuit auf Instagram, was Halmichs Unsicherheit über seinen tatsächlichen Fitnesszustand verstärkt.

Trotz Raabs Taktik prognostiziert Boxtrainer Ulli Wegner einen klaren Sieg für die erfahrene Ex-Weltmeisterin Regina Halmich. Mehr anzeigen

Stefan Raab (57) boxt einmal mehr gegen Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (47). Bei den letzten zwei Kämpfen musste der Entertainer schwere Niederlagen einstecken, nun scheint das Training – und die psychologische Kriegsführung – beim ehemaligen «TV Total»-Moderator ernsthafter auszufallen.

Darüber ärgert sich seine Gegnerin. Wie «Bild» berichtet, lässt sich Raab von Nelvie Tiafack (25) trainieren. Der deutsche Boxer sicherte sich bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille. Halmich: «Ich habe seit Monaten nichts mehr von Raab gehört, bin in nichts eingebunden. Ich boxe gegen ein Phantom und bin stocksauer auf Raab Entertainment.» Der 57-Jährige schottet sich komplett ab, will die Kontrolle haben – sogar um die Sitzordnung in der ersten Reihe kümmere er sich selbst. Es gibt keine Pressekonferenz oder ein Showtraining.

Wie fit ist Raab wirklich?

Raab präsentiert sich nur auf Instagram – und dort zeigt er sich im Fatsuit. Die Boxerin weiss also nicht einmal, wie fit der Entertainer wirklich ist. Bisher gibt es laut «Bild» nur Details zu den Handschuhen im Kampf: Regina Halmich boxt mit Acht-Unzen-Handschuhen, Raab mit zwölf Unzen. Je höher die Zahl, desto mehr Polster befindet sich in den Boxhandschuhen.

Trotz der verweigerten Kommunikation und den Spielchen, die Raab mit seiner Gegnerin treibt, wird es wohl nicht für einen Sieg reichen. Das sagt jedenfalls die deutsche Trainerlegende Ulli Wegner (82), er rechne mit einem überlegenen Sieg für Regina Halmich.

