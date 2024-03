Pop-Ikone Rod Stewart schiesst scharf gegen Herzogin Meghan

Rod Stewart ist gerade auf seiner «One Last Time»-Tour und kommentiert sein Verhältnis zu den britischen Royals. imago images / ZUMA Press

Der britische Sänger Rod Stewart liebt die königliche Familie. Könnte er einen Tag mit einem Royal tauschen, so wäre er gern Harry. Allerdings würde er sich da eine andere Frau suchen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rod Stewart (79) steht noch immer auf der Bühne, der Brite ist gerade auf seiner Tour «One Last Time».

Im Rahmen seiner Konzerte in Europa spricht er in einem Interview mit «Bild» über Musik, Fussball und die Königsfamilie.

Dabei giftet er in Richtung Meghan, Harry sei «in den Fängen einer amerikanischen Frau». Mehr anzeigen

Sir Rod Stewart befindet sich gerade auf seiner «One Last Time»-Tour durch Europa. Er ist dabei unter anderem für neun Konzerte in Deutschland unterwegs – am 27. Juni kommt der 79-jährige Brite auch ins Hallenstadion.

Im Interview mit «Bild» erzählt der legendäre Sänger unter anderem von seinem neuen Swing-Album und was er seinem jüngeren Ich raten würde.

Dabei wird er auch gefragt, mit welchem Mitglied der Royal-Family er gern einmal einen Tag tauschen würde. Da hat Stewart eine Antwort parat: «Ich hätte vermutlich nichts dagegen, mal für einen Tag lang Harry zu sein. Ich würde dann allerdings eine neue Frau finden. Er ist in den Fängen einer amerikanischen Frau – das ist mir auch ein paar Mal passiert.»

Der 79-Jährige ist ein grosser Royal-Fan, er liebe die königliche Familie. Laut Stewart habe es Charles III. geschafft, dass die junge Generation das Königshaus nicht als überflüssig ansieht. «Darauf bin ich sehr stolz», sagt der Sänger.

