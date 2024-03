«Harry und Meghan hatten absolut keine Ahnung»

«War natürlich ein riesiger Schock»: Prinzessin Kate macht Krebserkrankung öffentlich London, 22.03.2024: Es ist eine Schock-Nachricht: Die britische Prinzessin Kate hat Krebs. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William bekommt Chemotherapie. Sie meldet sich mit einer Videobotschaft. O-Ton Prinzessin Kate «Im Januar wurde ich in London einer grossen Bauchoperation unterzogen, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Tests nach der Operation zeigten aber, dass Krebs vorhanden war. Mein Ärzteteam riet mir daher zu einer vorbeugenden Chemotherapie, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung. Das war natürlich ein riesiger Schock.» William und sie hätten alles getan, was sie konnten, um das im Interesse der jungen Familie privat zu verarbeiten und zu bewältigen. O-Ton Prinzessin Kate «Wie Sie sich vorstellen können, hat das Zeit gebraucht. Ich habe Zeit gebraucht, um mich von der grossen Operation zu erholen und mit der Behandlung beginnen zu können. Vor allem aber haben wir Zeit gebraucht, um George, Charlotte und Louis alles in einer für sie angemessenen Weise zu erklären und ihnen zu versichern, dass es mir gut gehen wird.» Die Familie brauche jetzt etwas Zeit, Raum und Privatsphäre, während Kate ihre Behandlung abschliessen könne. O-Ton Prinzessin Kate «Meine Arbeit hat mir immer viel Freude bereitet und ich freue mich darauf, wieder dabei zu sein, wenn es möglich ist, aber jetzt muss ich mich auf meine vollständige Genesung konzentrieren. (...) Es geht mir gut und ich werde jeden Tag stärker, indem ich mich auf die Dinge konzentriere, die mir helfen, zu heilen – mental, körperlich und seelisch.» 22.03.2024

Nach der Videobotschaft von Prinzessin Kate ist Grossbritannien im Schockzustand. Ihre Krebsdiagnose ist das grosse Thema in den britischen Medien. Harry und Meghan sollen «absolut keine Ahnung» gehabt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach wochenlangen Spekulationen und Gerüchten gab Prinzessin Kate in einer Videobotschaft bekannt, dass sie eine Krebsdiagnose erhalten habe.

Mit der Krebs-Mitteilung versucht die Prinzessin nun, das Schicksal über die Berichterstattung wieder in die eigenen Hände zu bekommen.

Was schreibt die britische Presse über Prinzessin Kates Diagnose? blue News fasst für dich zusammen.

Nachdem wochenlang die Gerüchteküche brodelte, räumt Prinzessin Kate mit einer Videobotschaft auf und verrät ihren Gesundheitszustand gleich selbst.

Grossbritannien hält nach der Schocknachricht von Prinzessin Kate den Atem an. Ihre Krebsdiagnose erschüttert nicht nur das britische Königshaus, es beschäftigt Royalfans auf der ganzen Welt.

blue News fasst für dich zusammen, was die wichtigsten englischen Medien zu Prinzessin Kates Krebsdiagnose schreiben.

The Sun: «Der wahre Grund, warum Kate ihre Krebserkrankung geheim gehalten hat, sollte Trolls beschämen»

«Welchen Mut muss die arme Catherine aufgebracht haben, um der Welt zu sagen, dass sie an Krebs erkrankt ist. Wir wissen jetzt, dass sie es nur um ihrer Kinder willen geheim gehalten hat», schreibt der Royal-Fotograf Arthur Edwards der englischen Zeitung «The Sun» nach Kates Krebsbotschaft.

«Krebs ist ein Wort, das jedem Angst macht, und die Chemotherapie ist eine ziemlich harte Behandlung, und der Körper muss stark sein, um sie zu überstehen», schreibt Edwards weiter und doppelt nach: «Catherine hat eine grosse Willenskraft und Entschlossenheit, die ich seit dem Tag, an dem ich sie zum ersten Mal fotografiert habe, aus nächster Nähe beobachten konnte. Catherines Erklärung hat viel Mut erfordert, und sie hat uns gesagt, dass der Grund, warum sie ihre Krebserkrankung bisher geheim gehalten hat, der ihrer Kinder ist. Mit der Unterstützung von William bin ich sicher, dass sie es schaffen werden.

Ich frage mich, wie sich die Trolle, die solche lächerlichen Behauptungen über diese erstaunliche Frau aufgestellt haben, jetzt fühlen. Hoffentlich schämen sie sich sehr für den Wahnsinn der letzten Wochen – und das sollten sie auch.

Jetzt, da sie wissen, wie ernst ihre Krankheit seit Januar ist, hoffe ich, dass der Wahnsinn, der hinter den wilden Gerüchten und verrückten Spekulationen steckt, aufhört, sodass Catherine mit ihrem Mann und ihrer Familie in Ruhe gelassen werden kann, während sie sich in aller Ruhe erholt. Krebs ist ein Wort, das jedem Angst macht, und die Chemotherapie ist eine ziemlich harte Behandlung, und der Körper muss stark sein, um sie zu überstehen.»

«Dailymail»: «Harry und Meghan hatten absolut keine Ahnung von Kates Erkrankung»

Die englische Tageszeitung «Dailymail» schreibt, dass Harry und Meghan bis Kates Videobotschaft keine Ahnung von ihrer Erkrankung hatten.

Harry und Meghan haben sich nach ihrer schockierenden Krebsdiagnose an Prinz William und Kate gewandt. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben gestern Abend «privat» Kontakt mit dem Prinzen und der Prinzessin von Wales aufgenommen. Es ist nicht klar, ob es sich dabei um einen Telefon- oder Videoanruf oder um eine Unterstützungsbotschaft handelte. Ob Harry ins Vereinigte Königreich zurückfliegen wird, ist nicht bekannt.

In den Vereinigten Staaten wurde gestern Abend behauptet, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex erst zur gleichen Zeit von Kates Zustand erfuhren, als die Welt die Nachricht erhielt. Quellen sagten der «New York Post», das Paar habe «keine Ahnung» von Kates Krankheit gehabt.

Der Kontakt zwischen den beiden Brüdern wurde von ITV Royal Editor Chris Ship aufgedeckt. Der Herzog von Sussex (39) hatte Kate zuvor als die «grosse Schwester, die ich nie hatte» bezeichnet, als sie sich vor 11 Jahren mit William verlobte. Seine Beziehung zum Prinzen und zur Prinzessin von Wales ist jedoch nach dem bitteren Ende von Megxit zerrüttet. Kate traf Harry zum letzten Mal nach dem Tod der Königin im September 2022, als sie gemeinsam mit ihren Ehegatten einen Spaziergang in Windsor unternahmen.

Letzte Woche wurde die Kluft zwischen William und Harry mehr als deutlich, als die Brüder bei einer Gedenkveranstaltung für ihre Mutter, Prinzessin Diana, im Duett auftraten, wobei William die Zeremonie verliess, bevor Harry per Videolink zugeschaltet wurde. Die Prinzessin von Wales gab ihre Diagnose gestern in einer Videobotschaft bekannt.

Stunden nach der Nachricht veröffentlichten der Herzog und die Herzogin von Sussex eine kurze Erklärung, in der sie der Prinzessin von Wales und ihrer Familie «Gesundheit und Heilung» wünschten. Das Paar sagte, sie hofften, dass Kate und ihre Familie «in der Lage sein werden, dies privat und in Frieden zu tun».

«The Independant»: «Prinz Harry und Meghan geben Erklärung zu Kate Middletons Krebsdiagnose ab»

Die Zeitung «Independent» titelt am Samstagmorgen: «Prinz Harry und Meghan geben Erklärung zu Kate Middletons Krebsdiagnose ab»

Prinz Harry und Meghan Markle haben der Prinzessin von Wales nach der Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose in einer kurzen Erklärung ihre Unterstützung ausgesprochen. «Wir wünschen Kate und ihrer Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können», heisst es in der Erklärung. Dies geschieht nur wenige Stunden, nachdem die Prinzessin von Wales am Freitag um 18 Uhr eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der sie ihre Krebsdiagnose bekannt gab.

«Im Januar unterzog ich mich in London einer grösseren Bauchoperation, und damals ging man davon aus, dass ich nicht an Krebs erkrankt sei. Die Operation war erfolgreich. Bei Tests nach der Operation wurde jedoch festgestellt, dass Krebs vorhanden war», heisst es in der Erklärung von Kate. «Mein medizinisches Team riet mir daher, mich einer vorbeugenden Chemotherapie zu unterziehen, und ich befinde mich jetzt in der Anfangsphase dieser Behandlung.»

Es ist jedoch unklar, ob Harry und Frau Markle seit der Ankündigung mit Kate oder William gesprochen haben. Die beiden Paare, die früher als «Fab Four» bezeichnet wurden, sind seit dem Tod von Königin Elizabeth im September 2022 nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden.

«BBC»: «König Charles III. lobt den Mut der Prinzessin von Wales nach der Krebsnachricht»

«König Charles III. lobt den Mut der Prinzessin von Wales nach der Krebsnachricht», titelt «bb.co.uk» heute, Samstagmorgen. König Charles III. ist «sehr stolz auf Catherine für ihren Mut», über ihre Krebsbehandlung zu sprechen, so der Buckingham Palast. Der König, der selbst an Krebs erkrankt ist, stehe «in engstem Kontakt mit seiner geliebten Schwiegertochter», hiess es in einer kurzen Erklärung. Die Prinzessin, die ihre Diagnose in einem am Freitag veröffentlichten Video als «grossen Schock» bezeichnete, hat viel Unterstützung erhalten. Seit Ende Februar unterzieht sie sich einer vorbeugenden Chemotherapie.

Die Nachricht kommt sechs Wochen, nachdem König Charles nach einer Krebsdiagnose seine öffentlichen Auftritte pausierte. Die beiden wurden zur gleichen Zeit kurzzeitig in der Privatklinik London Clinic behandelt. Catherine hatte dort im Januar eine geplante Unterleibsoperation, und der König wurde für einen «korrigierenden Eingriff» wegen einer vergrösserten Prostata aufgenommen. König Charles und Königin Camilla, die vor der Bekanntgabe am Freitag über den Gesundheitszustand der Prinzessin informiert wurden, sagten, sie würden «der ganzen Familie in dieser schwierigen Zeit weiterhin ihre Liebe und Unterstützung anbieten».

«The Guardian»: «Beliebte Prinzessin von Wales kann während ihrer Krebsbehandlung auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen»

Die Zeitung «The Guardian» titelt heute so: «Beliebte Prinzessin von Wales kann während ihrer Krebsbehandlung auf die Unterstützung der Öffentlichkeit zählen».

Für die königliche Familie war Catherine eine Traumprinzessin. Nach den turbulenten Jahren von Diana und Sarah Ferguson waren die Royals hocherfreut, als William eine romantische Beziehung mit dem netten Mädchen aus der Mittelschicht der Grafschaften einging, als die beiden an der Universität St. Andrews studierten. Seitdem gab es eine märchenhafte Hochzeit, drei gesunde Kinder und eine Prinzessin, die sich sehen lassen kann: ruhig, fröhlich und hingebungsvoll in ihrer Aufgabe als Ehefrau und Mutter des zukünftigen Königs und seiner Geschwister.

Nach ihrer Krebsdiagnose, die am Freitag bekannt gegeben wurde, müssen William, die Kinder, ihre Eltern und ihre Schwiegereltern im Scheinwerferlicht der weltweiten Medienberichterstattung mit einer schweren Gesundheitskrise und einer ungewissen Zukunft fertig werden. Kein Wunder, dass sie Privatsphäre wollte. Catherine und William lernten sich 2001 kennen, als sie an einer studentischen Wohltätigkeits-Modenschau teilnahm, die der Prinz besuchte. Im folgenden Jahr teilten sie sich eine Studentenwohnung mit zwei anderen.

William und Kate heirateten am 29. April 2011 in einer Zeremonie in der Westminster Abbey, die weltweit übertragen wurde. Zwei Jahre später brachte sie nach einer von schwerer Morgenübelkeit geprägten Schwangerschaft ihren ersten Sohn George zur Welt. Charlotte folgte 2015 und Louis im Jahr 2018.

Als im Januar bekannt wurde, dass sie sich einer Unterleibsoperation unterziehen musste, nahmen die Spekulationen über ihren Gesundheitszustand unweigerlich Fahrt auf. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, so der Kensington-Palast, und sie werde sich einige Wochen zu Hause erholen. «Die Prinzessin von Wales ist sich des Interesses bewusst, das diese Erklärung hervorrufen wird», hiess es. «Sie hofft, dass die Öffentlichkeit ihren Wunsch verstehen wird, dass ihre persönlichen medizinischen Informationen privat bleiben». Nach wochenlangen hysterischen Spekulationen und wilden Verschwörungstheorien ist diese Zeit der Privatsphäre nun zu Ende gegangen.

Es seien «ein paar unglaublich harte Monate» für sie und ihre Familie gewesen, sagte sie in ihrem am Freitag veröffentlichten Video-Statement. Zweifellos wird es noch einige Zeit hart bleiben, aber die öffentliche Anteilnahme wird grenzenlos sein.

