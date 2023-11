König Charles steht schon am Vorabend seines 75. Geburtstages in Highgrove neben seiner Geburtstagstorte. dpa

Seit etwas mehr als einem Jahr ist Charles nun britischer König. Schon am Vorabend seines 75. Geburtstages beginnen die Feierlichkeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles wird am Dienstag 75 Jahre alt.

Die Feierlichkeiten beginnen schon am Tag zuvor – unter anderem mit einer dreistöckigen Geburtstagstorte zum Afternoon Tea.

Gross gefeiert wird der Geburtstag des britischen Monarchen traditionell im Juni, wenn das Wetter besser ist. Mehr anzeigen

König Charles hat vorzeitig schon mal einen Kuchen zum 75. Geburtstag bekommen. Der britische Monarch hat eigentlich erst am Dienstag Geburtstag, stand aber bereits am Montag vor einer dreistöckigen Torte. Auf seinem Landsitz Highgrove habe er Mitglieder der Gesellschaft getroffen, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Ein Chor habe «Happy Birthday» gesungen.

An dem Afternoon Tea sollten auch andere Menschen teilnehmen, die in diesem Jahr 75 werden. Zudem sollten die 75. Jahrestage der Gründung des Nationalen Gesundheitsdiensts NHS und der Ankunft der ersten Gastarbeiter aus der Karibik («Windrush-Generation») gefeiert werden.

Gross gefeiert wird erst im Juni – bei besserem Wetter

Wie an normalen Tagen nimmt der Monarch öffentliche Termine wahr und will dabei an seinem Ehrentag die Aufmerksamkeit auf Themen lenken, die ihm besonders am Herzen liegen. So gibt er mit seiner Frau Camilla den Startschuss für das Coronation Food Project, bei dem aussortierte, aber noch geniessbare Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden, statt im Müll zu landen.

Später gibt Charles III. anlässlich der Gründung des britischen Gesundheitsdienstes NHS vor 75 Jahren einen Empfang für 400 Pfleger, Krankenschwestern und Hebammen. Am Londoner Tower und im Green Park sollen zu Ehren des Königs Salutschüsse abgefeuert werden. Gross gefeiert wird der Geburtstag des britischen Monarchen traditionell im Juni, wenn das Wetter besser ist. Charles III. ist seit dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. im September 2022 Oberhaupt der Briten.

Charles wurde am 14. November 1948 im Londoner Buckingham-Palast geboren. Seit dem Tod seiner Mutter Königin Elizabeth II. vor mehr als einem Jahr steht er an der Spitze der britischen Monarchie.

dpa/afp/tgab