Entertainer Stefan Raab wagt nach neun Jahren TV-Rente mit seiner Quizshow auf RTL+ ein Comeback. Die Reaktionen auf Social Media zum Neustart sind gemischt wie noch nie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem Boxkampf gegen Regina Halmich wagt Entertainer Stefan Raab sich wieder auf Solo-Pfade – nach neun Jahren als TV-Rentner.

Seine neue TV-Quizshow «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» hat Mittwoch, 18. September, aur RTL+ Premiere gefeiert.

Im Netz sind die Reaktionen auf die Premiere von «DGHNDMBSR» gemischt. Mehr anzeigen

Mit seiner brandneuen Quiz- und Competition-Show «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» kurz #DGHNDMBSR, beendet der Entertainment-Titan seine TV-Abstinenz und sorgt ab sofort wöchentlich auf RTL+ für spektakuläre Fernsehmomente: So vollmundig kündigte der Privatsender das Comeback von Stefan Raab an.

Bei «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» (#DGHNDMBSR) handelt es sich um einen Mix aus Late Night Comedy, Entertainment und brandneuer Quiz- und Competition-Show, präsentiert und produziert von Stefan Raab himself.

Und wie lautet das Fazit nach der Premiere auf Social Media? Ist Stefan Raab der neue TV-Messias oder bloss noch ein Entertainment-Rentner, der auf lustig macht? Top oder Flop? Die Meinungen am Tag danach sind bunt gemischt.

Pro-Lager: «Raab ist back in town und er hat's noch drauf!»

X-User Milan ist voll des Lobes: «Wie grossartig war das denn bitte gerade? Stefan Raab is back in town und er hat's einfach noch drauf! Ich habe mich so unfassbar gut unterhalten gefühlt, bei der ersten Ausgabe von DGHNDMBSR. Der Mann weiss einfach, wie Unterhaltung geht. Bis nächste Woche, Stefan.»

Wie großartig war das denn bitte gerade?! Stefan Raab is back in town und er hat's einfach noch drauf! 💪🏼 Ich habe mich so unfassbar unterhalten gefühlt, bei der ersten Ausgabe von #DGHNDM! Dieser Mann weiß einfach wie Unterhaltung geht. 😍 Bis nächste Woche Stefan! 👋🏼 #DGHNDMBSR pic.twitter.com/JGKZ3n0CZZ — Milan (@MilanUnravel) September 18, 2024

«Der Pufpaff muss Stefan Raab so auf den Sack gegangen sein, dass er TV Total unbedingt wieder selbst machen wollte. Zu geil. Danke Puffpaff», schreibt ein anderer X-User.

Der Pufpaff muss Stefan Raab so auf den Sack gegangen sein, dass er TV Total unbedingt wieder selbst machen wollte. Zu geil.



Danke Pufpaff. #Raab #DGHNDM pic.twitter.com/bEWyGpVv7V — Murtaza Akbar (@Akbar_offiziell) September 18, 2024

Auf X schreibt Max Schlosser: «Ich fühle mich 10 Jahre jünger. Ab ins Free TV damit!»

Ich fühle mich 10 Jahre jünger. ♥

Ab ins Free TV damit!#Raab #DGHNDM pic.twitter.com/ta0cSfuKqK — Max Schlosser (@schloool) September 18, 2024

Kontra: «Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie»

User Chris Ernst hat gleich mehrere Tweets verfasst, er findet das Raabs Comeback nicht gelungen: «Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie», schreibt er.

Alte Witze und ein Hauch von showtechnischer Restmüll-Deponie,.. Raab trifft genau den Humor seiner alternden Fanbase #DghndM #DghndMbSR #Raab pic.twitter.com/qsM0Fa7eca — Chris Ernst | Redaktion HABITAT Deutschland (@MontefuegoLZ) September 18, 2024

Dann holte er nochmals aus und kommentiert auf X: «Schraube locker – treffender könnte das Spiel gegen Raab nicht ausgehen. RTL hat sich einen Unterhaltungsdinosaurier eingekauft, um Senioren-Unterhaltung und Kindergeburtstag zu zelebrieren.»

#SchraubeLocker - treffender könnte das Spiel nicht gegen Raab ausgehen. RTL hat sich einen Unterhaltungs-Dinosaurier eingekauft, um Senioren-Unterhaltung und Kindergeburtstag zu zelebrieren #DghndM #DghndMbSR #Raab pic.twitter.com/RUZq6P7g16 — Chris Ernst | Redaktion HABITAT Deutschland (@MontefuegoLZ) September 18, 2024

«Raab-Comeback grösste Enttäuschung 2024 crazy, wie unangenehm das alles ist», findet Hannes.

Raab-Comeback größte Enttäuschung 2024 crazy wie unangenehm dass alles ist #dghndm #raab — Hannes (@was1hannes) September 18, 2024

