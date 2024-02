Hannah Gutierrez-Reed sitzt am 22. Februar 2024 vor einem Gericht in Santa Fe, New Mexico. Sie muss sich wegen fahrlässiger Tötung der Kamerafrau Halyna Hutchins verantworten. Imago/Zuma Wire

Eine junge Waffenmeisterin sitzt auf der Anklagebank – doch beim Prozessauftakt in New Mexico werden auch Vorwürfe gegen Schauspieler Alec Baldwin laut. Wer ist schuld am Tod einer Kamerafrau?

Mit heftigen Schuldzuweisungen, auch gegen Schauspieler Alec Baldwin, ist der Strafprozess gegen die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed im US-Bundesstaat New Mexico eröffnet worden. Die Angeklagte habe die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen am Drehort des Westerns «Rust» missachtet und mit ihrem nachlässigen Verhalten den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins verursacht, sagte Staatsanwalt Jason Lewis am Donnerstag (Ortszeit) in seinem Eröffnungsplädoyer in Santa Fe.

Gutierrez-Reeds Anwalt Jason Bowles hielt dagegen Hauptdarsteller und Produzent Baldwin sowie anderen Mitwirkenden der «Rust»-Produktion grobe Fehler beim Umgang mit Waffen vor. Die Produzenten hätten sich über Vorsichtsmassnahmen hinweggesetzt, um schnelles Geld zu machen. Seine junge Mandantin müsse nun als «Sündenbock» für die Fehler anderer herhalten.

Baldwin wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht

Gutierrez-Reed, die bei den Dreharbeiten mitverantwortlich für Waffen und Sicherheitsvorkehrungen war, ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Im Fall eines Schuldspruchs drohen ihr bis zu 18 Monate Haft. Für das Verfahren sind rund zwei Wochen angesetzt. Dutzende Zeugen und Experten könnten in dem Prozess aufgerufen werden, darunter «Rust»-Regisseur Joel Souza, der bei dem folgenschweren Vorfall im Oktober 2021 auf der Bonanza Creek Ranch an der Schulter verletzt worden war. Kamerafrau Hutchins (42) war von derselben Kugel tödlich getroffen worden, als sich ein Schuss aus einer Requisitenwaffe löste.

Baldwin (65), der bei den Proben für eine Filmszene den Revolver bediente, aus dem sich der Schuss löste, ist ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Der Prozess gegen den Schauspieler könnte noch in diesem Sommer beginnen, ein genauer Termin ist bislang nicht bekannt.

Eine der Kernfragen bei dem Prozess ist, wie die scharfe Munition an das Set gelangte. Neben harmlosen sogenannten Dummy-Patronen fanden die Ermittler auch echte Patronen am Drehort. Gutierrez-Reed hatte den Revolver geladen, der dann Baldwin gereicht wurde. Die Anklage wirft ihr vor, die Munition nicht sorgfältig geprüft zu haben.

Mehr aus dem Ressort Entertainment

Nach tödlichen Schüssen am Filmset: «In einen Schreckschussrevolver passt keine echte Patrone» Wie kam es zum tödlichen Schuss am «Rust»-Set? Waffenmeister Danny Steindorfer erklärt, warum es sich beim Revolver von Alec Baldwin wohl um eine echte Waffe gehandelt hat. 22.10.2021

DPA/fts