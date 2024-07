Der Brite Samuel Murray reist mit seinem Velo von Grossbritannien nach Australien. Er wurde ausgerechnet in der Schweiz ausgeraubt. Tiktok/@smuzzo

Tiktoker Samuel Murray reist von Grossbritannien nach Australien, nur mit seinem Velo. Beim Zwischenstopp in Basel wird der Brite von vier Übeltätern ausgeraubt.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sam Murray will mit seinem Velo von Grossbritannien nach Australien reisen.

Bei seinem Halt in Basel wird der Brite prompt ausgeraubt.

Wie er selbst sagt, sei die Schweiz der sicherste Ort seiner Reise – in der Welt belegen wir den vierten Platz der sichersten Reiseziele überhaupt. Mehr anzeigen

Samuel Murray zeigt auf seinem Tiktok-Account, wie er seine Reise mit dem Velo von England nach Australien bestreitet. Am 17. Juni ist er in der Schweiz angekommen und wird Basel prompt ausgeraubt.

Im Video sagt er, er sei «im sichersten Land seines Trips» gerade bestohlen worden. Am Morgen früh habe er sich in Richtung Stadtzentrum bewegt, dabei schaue er nicht wirklich, welchen Weg er nehme.

Sam begegnet dabei mehreren Individuen mit Koffern, wie er beschreibt, als er an ihnen vorbeizieht, wird er am T-Shirt gepackt. «Dann war ich plötzlich von drei oder vier Typen umzingelt, die grösser waren als ich. Sie haben mich gezwungen, von ihnen ein paar Sachen zu kaufen.» Smuzzo – wie Sam auf Tiktok heisst – wird daraufhin von den Übeltätern in einen Kiosk gedrängt, wo er für ihre Zigaretten zahlt.

Sam: «Ich hätte kämpfen können, ich hätte wegrennen können, aber das Risiko wollte ich für 20 Franken nicht eingehen.»

Die sichersten Länder der Welt

Sam sagte, er sei im «sichersten Land seines Trips» ausgeraubt worden. Wie das Vergleichsportal «HelloSafe» veröffentlicht hat, ist die Schweiz auf der ganzen Welt auf Platz vier der sichersten Länder überhaupt.

Auf den ersten drei Plätzen sind Island, Singapur und Dänemark, am unsichersten sind Kolumbien, die Philippinen und Mexiko.

Der Tiktoker ist ja zum Glück glimpflich davongekommen – in seinen zukünftigen Zielen wird er nun wohl mehr Acht geben, wo er genau unterwegs ist.

