Schauspieler Chance Perdomo stirbt mit 27 Jahren

Chance Perdomo kannte man für seine Rollen in «Chilling Adventures of Sabrina» oder «Gen V». Der Schauspieler ist in Folge eines Motorradunfalls ums Leben gekommen. Er war 27 Jahre alt.

Der Newcomer hatte eine Hauptrolle in der Amazon-Serie «Gen V» inne. Aufgrund seines Tods wurde die zweite Staffel nun verschoben.

Bei der Tragödie wurden keine weiteren Menschen verletzt. Mehr anzeigen

«Wir bitten alle, die Privatsphäre der Familie zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohns und Bruders betrauern», steht in einem Statement der Familie Perdomo.

Schauspieler Chance Perdomo ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Er war 27. Keine anderen Personen waren in das Unglück verwickelt.

In der Mitteilung, die dem «People»-Magazin vorliegt, sagt die Familie weiter: «Seine Leidenschaft für die Kunst und der unersättliche Appetit fürs Leben spürten alle Menschen, die ihn gekannt haben. Wir werden seine Wärme weiterhin in uns tragen.»

«Ein liebenswerter Mensch»

Die jüngste Rolle von Chance Perdomo war im Universum von Amazon Primes «The Boys». Die Serie «Gen V» war erfolgreich mit ihrer ersten Staffel, nun musste die zweite wegen Chance Perdomos Tod verschoben werden. Er spielte eine der Hauptrollen.

Die Produzenten der Serie sagten zu «People»: «Wir können es nicht fassen. Chance war immer charmant und lachend, eine enthusiastische Naturgewalt, ein talentierter Performer – schlicht ein liebenswerter Mensch.»

Perdomo wurde in Los Angeles geboren und in Southampton in England grossgezogen. Eigentlich wollte Chance Anwalt werden, doch hat sich für die darstellende Kunst entschieden – seine Anfänge hatte er beim Nationalen Jugendtheater in London.

