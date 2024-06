Schauspiel-Legende Ruth Maria Kubitschek ist mit 92 Jahren gestorben

Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek mit 92 Jahren in der Schweiz gestorben Für ihr Lebenswerk wurde Ruth Maria Kubitschek vor zehn Jahren mit einem Bambi ausgezeichnet. Bild: Fredrik von Erichsen/dpa Die Schauspiel-Legende ist im Alter von 92 Jahren in der Schweiz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Kubitschek lebte zuletzt am Lago Maggiore. Bild: KEYSTONE Die Darsteller der damaligen Fernsehserie «Kir Royal» Billie Zöckler (von l.n.r) als Edda Pfaff, Dieter Hildebrandt als Herbie Fried, Ruth Maria Kubitschek als Friederike von Unruh, Senta Berger als Mona, Regisseur Helmut Dietl stehen nach der Aufzeichnung der Talkshow «Beckmann» in Hamburg beisammen. Bild: Ulrich Perrey/dpa Ruth Maria Kubitschek als Helena in «Die Troerinnen des Euripides» in ihrer Garderobe in den Münchner Kammerspielen am 15. Juli 1968. Bild: picture alliance / dpa Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek mit 92 Jahren in der Schweiz gestorben Für ihr Lebenswerk wurde Ruth Maria Kubitschek vor zehn Jahren mit einem Bambi ausgezeichnet. Bild: Fredrik von Erichsen/dpa Die Schauspiel-Legende ist im Alter von 92 Jahren in der Schweiz nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Kubitschek lebte zuletzt am Lago Maggiore. Bild: KEYSTONE Die Darsteller der damaligen Fernsehserie «Kir Royal» Billie Zöckler (von l.n.r) als Edda Pfaff, Dieter Hildebrandt als Herbie Fried, Ruth Maria Kubitschek als Friederike von Unruh, Senta Berger als Mona, Regisseur Helmut Dietl stehen nach der Aufzeichnung der Talkshow «Beckmann» in Hamburg beisammen. Bild: Ulrich Perrey/dpa Ruth Maria Kubitschek als Helena in «Die Troerinnen des Euripides» in ihrer Garderobe in den Münchner Kammerspielen am 15. Juli 1968. Bild: picture alliance / dpa

Die Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb nach Angaben einer Sprecherin am Samstag im Alter von 92 Jahren in der Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie ist 92 Jahre alt geworden.

Ruth Maria Kubitschek starb nach kurzer, schwerer Krankheit in der Schweiz. 2022 zog die Schauspielerin vom Bodensee an den Lago Maggiore, nach Ascona. Mehr anzeigen

Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek ist tot. Sie starb im Alter von 92 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit am 1. Juni in ihrer Wahlheimat in der Schweiz.

Die letzten Worte der Schauspielerin waren folgende: «Ich verabschiede mich mit einem grossen Dankeschön von einem wundervollen Leben. Von dem Wunder Erde. Von den vier Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde. Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsele ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben», schreibt «Stern.de».

Die Trauerfeier wird im engsten Familienkreis stattfinden.

Ruth Maria Kubitschek hat das deutsche Fernsehen geprägt

Über viele Jahre hinweg hatte Kubitschek das deutsche Fernsehen geprägt. Sie war auf dem ZDF-«Traumschiff» an Bord, spielte im ARD-«Tatort» mit oder in der Serie «Das Erbe der Guldenburgs» im Zweiten.

Kultstatus erlangte Kubitschek an der Seite von Helmut Fischer als Annette von Soettingen alias «Spatzl» in der TV-Serie «Monaco Franze - Der ewige Stenz» des Bayerischen Rundfunks.

Bewegtes Leben

Geboren wurde die Schauspielerin 1931 in Komotau (heute Tschechien) am Rande des Erzgebirges. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges floh die Familie nach Sachsen-Anhalt. Nach dem Besuch von Schauspielschulen in Halle und Weimar gab sie ihr Debüt als Fina in Brechts «Herr Puntila und sein Knecht Matti» in Halle. Innerhalb weniger Jahre wurde sie zu einem Star des DDR-Fernsehens und DEFA-Films. 1959 ging sie mit ihrem Sohn in den Westen. Ihr Mann, der Opern- und Theaterregisseur Götz Friedrich, blieb in der DDR, durfte aber auch im Westen inszenieren.

Am Schlosstheater in Celle begann Kubitscheks westdeutsche Karriere. Schon bald folgten Rollen in Fernsehproduktionen – Auftritte in «Lysistrata» (1961), «Die Powenzbande» (1973) oder die Titelrolle in «Melissa» (1966). Mit Helmut Dietl drehte sie 1985 auch die Kult-Serie «Kir Royal», in der die Münchner Schickeria auf die Schippe genommen wurde. 2013 spielte sie in dem Kinofilm «Frau Ella» schliesslich ihre letzte Rolle.

Seit 2013 war sie Schweizerin und lebte in Ascona. Sie sei in einem Krankenhaus gestorben, sagte ihre Sprecherin Yvonne von Stempel der deutschen Presseagentur dpa.

dpa/che