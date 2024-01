Schlechte Nachrichten für Harry und Meghan

Harry und Meghan haben mit ihrer Firma Archewell Productions gerade kein Glück. Ihr Chef-Produzent hat gekündigt. keystone

Harry und Meghan haben bei ihrer Firma Archewell Productions kein gutes Händchen. Ihr Chef-Produzent hat gekündigt und auch sonst läuft es nicht rund. In sechs Jahren haben 17 Angestellte gekündigt.

Der preisgekrönte Produzent Bennett Levine hat das Unternehmen per Januar verlassen.

Dabei steht für die Sussexes viel auf dem Spiel. Ihr lukrativer Vertrag mit Netflix läuft 2025 aus. Mehr anzeigen

Das neue Jahr startet harzig für Harry und Meghan.

Der führende TV-Produzent Bennett Levine von Archwell Productions hat gekündigt und die Firma per Januar verlassen, das berichtet die englische Zeitung «The Times».

Levine produzierte die erfolgreiche Netflix-Serie «Harry & Meghan», die im Dezember 2022 veröffentlicht wurde.

Bennett Levine änderte auf LinkedIn bereits die Angaben zum Arbeitgeber. Dort gab er an, dass er sich auf seinen neuen Job bei Cinetic Media freue.

Über die Hintergründe zur Kündigung verriet Levine nichts.

Schlechter Zeitpunkt für Kündigung

Einen blöden Zeitpunkt für die Kündigung hat sich Bennett Levine ausgesucht.

Harry und Meghans lukrativer Deal mit Netflix läuft 2025 aus. 2020 schloss der Streaming-Anbieter einen Fünfjahres-Vertrag über 95 Millionen Euro.

Harry und Meghans Produktionsfirma hat für Netflix die Dokuserie «Invictus Games» und das Reality-Format «Harry und Meghan» produziert.

Auch die Serie «Live to Lead» geht auf ihr Konto. Darin erzählen Führungspersönlichkeiten aus aller Welt, die einen Unterschied bewirken wollen, ihre inspirierende Lebensgeschichte. Nicht alle Serien-Projekte der Sussexes waren erfolgreich. So floppte Harrys Herzensprojekt «Invictus Games» in der Netflix-Rangliste.

Jetzt müssen Harry und Meghan nachlegen, wenn sie eine Verlängerung mit Netflix anpeilen. Dabei sind sie erstmals damit beschäftigt, die vakante Stelle ihres Chef-Produzenten Levine neu zu besetzen.

Kein gutes Händchen für Angestellte

Wie die englische Zeitung «Daily Mail» berichtet, ist Bennett Levine schon der 17. Angestellte, der Harry und Meghan seit ihrer Hochzeit 2018 verlassen hat. Acht Mitarbeiter*innen haben bereits das Weite gesucht, als Harry und Meghan ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlegten.

Was Harry und Meghan nun mit Archwell Productions planen, ist nicht klar. Die Gerüchteküche brodelt. «abcnews» berichtete 2023, Harry und Meghan arbeiteten daran, den Bestseller-Roman «Nächsten Sommer am See» von Autorin Carley Fortune zu verfilmen.

Ob sie damit Netflix überzeugen können, mit ihnen in die Verlängerung zu gehen, das steht in den Sternen.

