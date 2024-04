Die deutsche Schauspielerin Anja Schüte {«Derrick», «Um Himmels Willen») wurde schon auf Youtube für tot erklärt.

Anja Schüte ist empört. Auf Youtube werden Gerüchte über eine Herzerkrankung verbreitet, sogar ihr Tod wird verkündet. Dem widerspricht die gesunde Schauspielerin vehement.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Schauspielerin Anja Schüte ist im Internet für tot erklärt worden – Fake News.

Jetzt meldet sich Schüte zu Wort und ist geschockt über die falsche Meldung.

Schüte konnte sich nicht früher melden, da die «Derrick»-Darstellerin im norwegischen Oslo lebt und ihre kranke Mutter in Deutschland pflegen muss. Mehr anzeigen

Anja Schüte (59) ist stinksauer, denn fälschlicherweise wurden im Internet Geschichten über ihren Tod nach einer Herzerkrankung verbreitet. Sie sprach mit «Bild.de», um alle wissen zu lassen: «Ich lebe!»

In einem Video verkündete ein zwielichtiges Fake-News-Portal: «Details zum Tod von Anja Schüte (59): Ursprüngliche Todesursache war eine Herzerkrankung.»

Doch Anja Schüte ist gesund und munter – und hatte in Oslo, wo sie mit ihrem Ehemann lebt, zunächst nichts davon mitbekommen. Eine Freundin alarmierte sie und die Schauspielerin («Der Trotzkopf») wandte sich an «Bild», um die Falschmeldungen zu dementieren: «Mir hat es eben die Sprache verschlagen. Es ist, als wäre man im falschen Film. Ein Albtraum! Was ist, wenn Menschen das sehen, die mich kennen, die ich kenne, und das glauben? Das kann man sich doch nicht vorstellen?», schimpfte sie.

Hilflosigkeit angesichts der Fake News

Und Anja Schüte fragte weiter: «Ich bin wirklich geschockt. Wie kann man sich gegen diese Horror-Fake-News bloss wehren?» Ihre Hoffnung: Je mehr Betroffene die Lügen öffentlich machen, desto eher lässt sich das Portal, deren Betreiber nicht namentlich bekannt sind, vielleicht stoppen, wie Medienanwalt Guido Hettinger gegenüber «Bild» erläuterte.

Eine zivilrechtliche Klage sei zum aktuellen Zeitpunkt problematisch. Zudem hat die Schauspielerin derzeit ganz andere Sorgen: «Ich pflege meine kranke Mutter im Rheinland – und hatte deshalb wenig Zeit», hatte sie im Oktober «Bild» offenbart.

Zum Auftanken fährt sie nach Sylt, wo sie vor ihrer Heirat mit einem norwegischen Reeder 25 Jahre lang ein Standbein hatte. Jetzt besucht sie einmal im Jahr eine Freundin, die dort lebt: «Auf Sylt muss ich mindestens einmal im Jahr sein, hier bin ich glücklich», schwärmte Anja Schüte, die auf ihrer Lieblingsinsel das Leben geniessen kann.

