Gitarrist Jake E. Lee bei einem Ozzy-Osbourne-Konzert im Jahr 1984. Bild: IMAGO/MediaPunch/Jeffrey Mayer

Jake E. Lee, ein einstiger Gitarrist der britischen Rock-Legende Ozzy Osbourne, ist in Las Vegas von mehreren Schüssen getroffen worden. Es wird erwartet, dass er sich vollständig erholt.

dpa

Wie die Polizei in der US-Glücksspielmetropole mitteilte, ereignete sich der Angriff auf Jake E. Lee (67) früh am Dienstag gegen 2.40 Uhr Ortszeit. Der Musiker sei zur Behandlung in ein Spital gebracht worden. Festnahmen wurden zunächst nicht vermeldet. Die Polizei erklärte, es werde noch ermittelt.

Eine Vertreterin Lees, Amanda Cagan, bestätigte den Schusswaffenangriff. Lee sei bei Bewusstsein. Es werde erwartet, dass der ehemalige Gitarrist von Ozzy Osbourne sich vollständig erhole. «Da der Vorfall von der Polizei untersucht wird, werden wir keine weiteren Kommentare abgeben. Lee und seine Familie schätzen es, dass ihre Privatsphäre in dieser Zeit respektiert wird», hiess es. Sie fügte hinzu, dass der Musiker angegriffen worden sei, als er seinen Hund ausgeführt habe.

«Durch die Gnade Gottes wurden keine wichtigen Organe getroffen, er ist voll ansprechbar und wird sich voraussichtlich vollständig erholen», sagte der Manager von Lees Rockband Red Dragon Cartel, Tim Heyne, der Nachrichtenagentur AP. Lee spielte zwischen 1982 und 1987 in Osbournes Band. Zu hören ist er unter anderem auf dem Album «Bark at the Moon» (1983).

dpa