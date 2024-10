Elena Miras hatte nach einem Spiel bei «Promi Big Brother» mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Joyn

Aufregung in der SAT.1-Show «Promi Big Brother»: Ein vermeintlich witziges Spiel löste bei Elena Miras medizinische Probleme aus. Fans der Sendung nahmen danach in den sozialen Medien den Sender in die Pflicht.

Teleschau Vanessa Büchel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der TV-Show «Promi Big Brother» erlitt Elena Miras nach einem Spiel auf dem Teufelsrad einen Schwindelanfall und brach zusammen.

Fans und Mitstreiter zeigten sich beunruhigt.

Die Zuschauer kritisierten die knappen Essensrationen und die schlechte Versorgung der Kandidaten, da Miras zuvor von psychischen Problemen und Gewichtsverlust berichtet hatte.

SAT.1 musste sich nach dem Vorfall auf X Kritik anhören, da die Fans die unzureichende Hilfe für Miras als unprofessionell empfanden. Mehr anzeigen

Auf dem Oktoberfest ist das Teufelsrad längst Kult. Die zunehmend schneller rotierende Drehscheibe katapultiert Mitspielende unbarmherzig hinunter.

Was für Aussenstehende witzig anzusehen ist, wurde Elena Miras in der TV-Show «Promi Big Brother» («PBB») nun zum Verhängnis.

Gemeinsam mit Teamkollegin Sarah Wagner trat die 32-Jährige gegen Matze Höhn und Max Kruse an. Zwar krönten sich Miras und Wagner mit jeweils einer Minute und 18 Sekunden zu den Siegerinnen im Duell, doch danach war Miras nicht zum Jubeln zumute.

Ganz im Gegenteil: Schon unmittelbar nach dem Sieg hatte der TV-Star mit Schwindel zu kämpfen. In den TV-Container konnte sie deshalb vorerst nicht zurückkehren – anders als ihre «PBB»-Mitstreiterin Sarah Wagner, die den anderen Kandidatinnen und Kandidaten berichtete: «Elena geht's nicht gut. Die ist zusammengebrochen. Ich sollte schon vorgehen.»

Moderatorin Marlene Lufen erklärte nach einer Werbeunterbrechung zu Miras' Zustand: «Sie hat einfach sehr wenig gegessen und ein bisschen Traubenzucker bekommen.»

SAT.1 muss nach Miras-Zusammenbruch Kritik einstecken

Fans der SAT.1-Show reichte diese knappe Erklärung nicht aus. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer übten via X Kritik an den Machern. «Ich verstehe absolut nicht, wieso ‹Promi Big Brother› die alle unbedingt so leiden sehen will», merkte eine Nutzerin an.

«Nix zu essen, kein warmes Wasser, viel zu wenig Schlaf.» Recht viel mehr als Haferflocken, Nudeln und Tomatenmark landete zuletzt jedenfalls nicht auf den Tellern der «PBB»-Stars. Gerade einmal fünf Euro durfte Leyla Lahouar beim letzten Einkauf einsetzen – für 14 Personen.

Zusätzlich empfanden viele Fans die knappen Essensrationen als problematisch, weil Elena Miras in einem Einspieler kurz vor dem Zusammenbruch von psychischen Problemen und damit verbundenem Gewichtsverlust berichtet hatte. «Elena ist umgefallen. Ja, sie wiegt auch nur 49 Kilo und es gibt von der Produktion aus unerfindlichen Gründen kein Essen», monierte ein X-Nutzer.

Auch die Reaktion von SAT.1 auf Miras Schwindel nach dem Ritt auf dem Teufelsrad liess laut der Meinung einiger Fans zu wünschen übrig. «Elena macht schlapp und ‹Promi Big Brother› schafft es nicht mal, Wasser ranzuholen. Was ist denn da los? Ist heute Tag der Azubis?», wunderte sich jemand auf X.

