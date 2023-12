Schauspielerin Shannen Doherty mit Ex Kurt Iswarienko an einer Krebs-Benefizgala im September 2016 in Los Angeles. Bild: Imago/Zoonar

Zwei Jahre lang wurde US-Schauspielerin Shannen Doherty von ihrem Ehemann betrogen. Davon erfuhr sie kurz vor einer lebensrettenden Operation.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Shannen Doherty kämpft seit 2015 gegen ihre Krebserkrankung.

Kurz vor einer lebensrettenden Operation erfuhr sie, dass ihr Ehemann eine Affäre hat.

Über dieses Erlebnis spricht die «Beverly Hills»-Schauspielerin nun in einem Podcast. Mehr anzeigen

Shannen Doherty sprach im Podcast «Let's Be Clear» darüber, wie sie kurz vor ihrer Gehirntumor-Operation einen weiteren Schicksalsschlag erlitt.

Sie erfuhr, dass ihr Ehemann Kurt Iswarienko sie seit rund zwei Jahren betrügt. Diese Krise führte zur endgültigen Trennung der beiden. Nach 12 Jahren Ehe und 14 Jahren Beziehung reichte der «Beverly Hills, 90210»-Star die Scheidung ein. Als Grund wurden «unüberbrückbare Differenzen» genannt.

Am Morgen sei sie in den Operationssaal gegangen. Zuvor fand sie heraus, dass ihre Ehe gescheitert war. Ihr Mann wollte sie zwar noch ins Spital begleiten, doch das lehnte die Schauspielerin ab. «Ich habe mich so betrogen» und auch «unglaublich ungeliebt» gefühlt, sagt sie.

Shannen Doherty wollte alles über die Affäre wissen

Sie setzte lieber auf die Hilfe von Freunden und ihrer Familie. Ihre Mutter sei an ihrer Seite gewesen, ebenso ihr Bruder. Auch weitere Freunde hätten ihr SMS geschrieben und für sie gebetet. Vor dem Eingriff sei sie trotzdem wie versteinert gewesen.

Der Tumor konnte während der Operation nicht komplett entfernt werden. Trotzdem seien die Ärzte zufrieden gewesen. Daraufhin folgte noch eine Bestrahlung.

Während dieser Zeit wollte sie unbedingt wissen, was während der Affäre passiert sei. «Wenn man 14 Jahre zusammen ist und fremdgeht, verdient diese Person dann nicht die absolute Wahrheit, egal wie sehr es sie verletzt?», so Doherty im Podcast. Sie kontaktierte die andere Person und sprach mit ihr.

Weiter meint sie: «Es mag wirklich scheisse sein, sowas zu hören, aber ich musste das hören.» Nur so habe sie damit abschliessen können.

Shannen Doherty kämpft seit 2015 gegen den Krebs

Vor ihrer Ehe mit Iswarienko war Shannen Doherty bereits zweimal verheiratet. Von 1993 bis 1994 mit Ashley Hamilton und von 2002 bis 2003 mit dem Schauspieler Rick Salomon.

2015 erkrankte die Schauspielerin an Brustkrebs, den sie 2017 in den Griff bekam. 2020 teilte sie mit, dass sie erneut an Krebs erkrankt sei. 2023 wurde bekannt, dass sich Metastasen in ihrem Gehirn gebildet hätten. Im November erklärte Doherty in einem Interview mit «People», dass der Krebs nun auch auf ihre Knochen übergegangen sei.

Mehr Videos aus dem Ressort