«Masked Singer Switzerland» 2023 – die Gewinner Und der Gewinner von «The Masked Singer Switzerland» 2023 ist Remo Forrer. Der Toggenburger ESC-Sänger steckte im Orca-Kostüm. Remo Forrer zum «TMSS»-Abenteuer: «Die Geheimhaltung war sehr, sehr schwierig.» Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber Platz 2 für Radiomnann Jontsch Schächter als Nessi. Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber Platz 3: Unter Rüebli steckte Patric Scott. Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber «Masked Singer Switzerland» 2023 – die Gewinner Und der Gewinner von «The Masked Singer Switzerland» 2023 ist Remo Forrer. Der Toggenburger ESC-Sänger steckte im Orca-Kostüm. Remo Forrer zum «TMSS»-Abenteuer: «Die Geheimhaltung war sehr, sehr schwierig.» Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber Platz 2 für Radiomnann Jontsch Schächter als Nessi. Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber Platz 3: Unter Rüebli steckte Patric Scott. Bild: ProSieben Schweiz/Willi Weber

ESC-Sänger Remo Forrer hat bei «The Masked Singer Switzerland» 2023 alle hinter sich gelassen und die TV-Singshow gewonnen. Der Toggenburger steckte im Orca-Kostüm.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 2023 ist das Glücksjahr von Sänger Remo Forrer. Der ESC-Kandidat ist auf der Überholspur.

Er hat nicht nur Erfolg mit seinen Songs, er hat jetzt die TV-Show «The Masked Singer Switzerland» 2023 gewonnen.

«Ich bin megahappy und freue mich riesig. Ich habe es mir natürlich gewünscht, aber die Staffel war megakrass», sagt der 22-Jährige im Interview mit dem Sender. Mehr anzeigen

Remo Forrer hat im Orca-Kostüm die Konkurrenz bei «The Masked Singer Switzerland» 2023 hinter sich gelassen.

Der «The Masked Singer Switzerland»-Fanclub vermutete den Toggenburger hinter der Orca-Maske und hat damit ins Schwarze getroffen.

Für Remo Forrer war es allerdings schwierig, die Teilnahme bei Freunden und Familie geheim zu halten: «Das war sehr, sehr schwierig. Weil die Leute auch schon früh gesagt haben: ‹Das ist Remo.› Mir haben viele Menschen geschrieben. Und ich hatte in der Zeit viele Shows in der Schweiz. Auch da haben mich die Leute dann immer wieder auf den Orca angesprochen. Ich musste mir dann verschiedene Ausreden einfallen lassen. Unter anderem auch für meine Freunde, denen ich oft abgesagt habe. Das war eine Challenge.»

Zur Orca-Figur machte ProSieben Schweiz folgende Angaben: Es ist das Jahr 3023 und in den Tiefen des Ozeans leben inzwischen viele Meeresbewohner in einer weltraumähnlichen Atmosphäre. Es ist das Zuhause des Orca, einem absoluten Entdecker-Typ. Täglich auf der Suche nach neuen Abenteuern in seiner Unterwasserwelt kann er Langeweile nur schwer ertragen. Getrieben durch seine grosse Neugierde surft er mit Höchstgeschwindigkeit auf seinem Hyperboard lässig durch die Gegend.

Sein bisher grösster Erfolg war dabei die Entdeckung eines Unterwasser-Planeten, dem der Orca den Namen «Aquastella» («Der Wasserstern») gegeben hat. Spätestens diese Entdeckung hat seinem Ansehen im Ozean einen galaktischen Push gegeben!

Auf Platz 2 landete Radiomoderator Jontsch Schächter, der im Nessi-Kostüm steckte, Platz 3 ging ans Rüebli, dahinter verbarg sich Sänger Patric Scott.

«The Masked Singer Switzerland»-Finale lief Mittwoch, 20. Dezember, um 20:15 Uhr auf ProSieben Schweiz.

Mehr Videos aus dem Ressort