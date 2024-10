Simone Lugner trauert im Hochzeitskleid an Mörtels Grab

Unternehmer Richard Lugner küsst Simone Reiländer bei ihrer zivilen Trauung im Wiener Rathaus am 1. Juni 2024. Florian Wieser/APA/dpa

Am 12. Oktober hätte die kirchliche Trauung von Simone und Richard Lugner stattfinden sollen. Doch der 91-jährige verstarb im August. Statt zur Zeremonie trug Simone Lugner das Hochzeitskleid nun an seinem Grab.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Richard Lugner verstarb am 12. August, zwei Monate nach seiner zivilen und zwei Monate vor seiner geplanten kirchlichen Trauung.

Seine Witwe Simone Lugner besuchte sein Grab im Hochzeitskleid zu seinem Geburtstag am 11. Oktober.

Simone liess als symbolische Geste ihren Brautschleier am Grab zurück.

Eine Gedenkfeier für die Familie wurde von Lugners Tochter organisiert – Simone war jedoch nicht eingeladen. Mehr anzeigen

Für Simone «Bienchen» Lugner war es ein emotionaler Tag: Am 12. Oktober hätte sie Richard «Mörtel» Lugner kirchlich heiraten sollen, nachdem sie bereits am 1. Juli standesamtlich geheiratet hatten.

Doch der 91-jährige Unternehmer verstarb am 12. August. Statt das Kleid zur geplanten Zeremonie zu tragen, entschied sich Simone, es an Richards 92. Geburtstag, dem 11. Oktober, an seinem Grab zu tragen – eine symbolische Geste.

Gegenüber «Bild» erklärte Simone: «Ich hatte das Brautkleid extra für diesen Tag im Stephansdom gekauft. Richard hat es leider nie gesehen. Es war mir vom Herzen ein Bedürfnis, dass ich mit dem Brautkleid an seinem Geburtstag zum Grab gehe.»

Luftballons für Richard Lugner

Nach der Gedenkfeier, die von Richards Tochter Jacqueline organisiert wurde und zu der Simone wegen dem laufenden Erbschaftsstreit nicht eingeladen war, machte sie sich auf den Weg zum Friedhof.

Im Gedenken an den 92. Geburtstag des verstorbenen Richard Lugner trafen sich einige Verwandte und Mitarbeitende von Lugner City an seinem Grab, tranken Sekt und liessen Luftballons in den Himmel steigen. @lugner_city/Instagram

Am Grinzinger Friedhof in Wien hatten sich am Freitag viele Wegbegleiter:innen von Richard Lugner versammelt, neben seiner Tochter Jacqueline waren seine Ex-Frau Christina «Mausi» Lugner und weitere Familienmitglieder und Freund:innen dabei.

Die Trauergäste schmückten das Grab mit Blumen und liessen rote und weisse Luftballons steigen.

Brautschleier als Zeichen der Trauer

Nachdem die Familie und Gäste den Friedhof verlassen hatten, begab sich Simone Lugner bei strömendem Regen mit ihrer Schwester und Mutter zum Grab. Dort kniete sie nieder und liess ihren Brautschleier als Zeichen der Trauer zurück.

«Auch wenn er es lebendig nicht gesehen hat, bin ich mir sicher, dass sein Geist es gesehen hat», erzählte sie «Bild».

Zuvor war Simone auch im Stephansdom bei Dompfarrer Toni Faber, der die kirchliche Trauung durchgeführt hätte. Gegenüber «Oe24» sagte sie: «Wir haben für Richard gebetet.»

Mehr aus dem Ressort