Lisa Marie Presley (l.) verstarb überraschend Anfang 2023. Ihre Mutter Priscilla erzählt nun, wie sie vom Tod ihrer Tochter erfahren hat. IMAGO/MediaPunch

Im Januar dieses Jahres verlor Priscilla Presley ihre Tochter Lisa Marie. Im Interview mit dem «Hollywood Reporter» erzählt sie nun von den letzten Tagen, die sie gemeinsam verbracht haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 12. Januar 2023 verstarb Lisa Marie Presley völlig unvermittel mit 54 Jahren.

Sie war das einzige Kind von Elvis und Priscilla Presley.

In einem Interview verrät ihre Mutter nun, wie sie die letzten Tage mit ihrer Tochter erlebt hat: «Ich wusste, dass etwas nicht gut war.» Mehr anzeigen

Früh in diesem Jahr hat Priscilla Presley ihr einziges Kind verloren. Lisa Marie Presley ist im Alter von 54 Jahren unerwartet verstorben. Die Tochter von Elvis Presley erlagt scheinbar Komplikationen bei einem Dünndarmverschluss.

In einem Interview mit dem «Hollywood Reporter» erzählt Priscilla Presley jetzt von den letzten Tagen vor dem Tod ihrer Tochter: «Ich wusste, dass etwas nicht gut war», sagt sie. In der Nacht der Golden-Globes-Verleihung, am 10. Januar 2023, ging sie mit Lisa Marie feiern, da Austin Butler den Preis als «Bester Schauspieler» erhalten hatte. Er spielte Elvis im gleichnamigen Film.

«Sie war schon weg»

«Ich war ein bisschen instabil unterwegs, weil ich High Heels anhatte – wir haben darüber zusammen gelacht und da sagt sie : ‹Mum, mein Bauch schmerzt fürchterlich›». Sie hätten da noch gar nichts getrunken und seien sofort gegangen.

Zwei Tage später habe sie Lisa Maries Ex-Mann, Danny Keough, angerufen und ihr gesagt, dass ihre Tochter im Spital sei. «Ich bin sofort ins Auto gestiegen, aber als ich ankam, war sie schon weg», erzählt Presley. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Das wünsche ich keiner Mutter.»

Das Erbe von Lisa Marie Presley geht an ihre Tochter Riley Keough. Im Interview dementiert Priscilla Presley, dass es wegen des Testamens irgendwelche Spannungen gegeben haben soll: «Riley ist die Testamentsvollstreckerin, was natürlich richtig ist, da es sich um ihre Tochter handelt. Riley und ich haben ein gutes Verhältnis. Wir haben uns nie nicht gut verstanden.»

Mehr aus dem Ressort Entertainment