Alfons Schuhbeck trat am 23. August seine Haftstrafe in der JVA Landsberg am Lech an. Wegen Steuerhinterziehung ist der 74-jährige Starkoch zu drei Jahren und zwei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Alfons Schuhbeck sitzt seit dem 23. August 2023 hinter Gittern.

Der Starkoch muss drei Jahre und zwei Monate wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis. Insgesamt 2,3 Millionen Euro soll der 74-Jährige hinterzogen haben.

Nun schreibt die deutsche Zeitung «Bild», wie es dem Starkoch gesundheitlich geht und wie er im Knast seine Zeit verbringt.

Der deutsche Starkoch Alfons Schuhbeck sitzt seit dem 23. August 2023 wegen Steuerhinterziehung in der Justizvollzugsanstalt Landsberg (JVA) am Lech hinter Gittern.

Laut der Zeitung «Bild» befindet sich der 74-Jährige aktuell nicht im normalen Gefängnisteil, sondern sei in der Krankenstation untergebracht.

Das habe aber nicht damit zu tun, dass es ihm gesundheitlich schlecht gehe. Schuhbeck soll sich vielmehr an die Haftbedingungen in der Justizvollzugsanstalt gewöhnen.

Als 2014 der FC-Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeness in der gleichen JVA einsitzen musste, weilte der heute 71-Jährige nach seinem Eintritt zunächst ebenfalls mehrere Wochen in der Krankenstation.

Der Innenhof der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech mit einem Pingpong-Tisch. Bild: imago/Sammy Minkoff

Laut der «Bild» geht es Alfons Schuhbeck gesundheitlich gut. Der Starkoch habe sich mit der Situation arrangiert und mache einen aufgeräumten, gelösten Eindruck.

Und weiter: «Der Ur-Bayer sieht körperlich gut aus, hat nicht abgenommen.»

Alfons Schuhbeck arbeitet in der Bücherei

Nur wenige Wochen vor Schuhbecks Haftantritt suchte das Bayerische Justizministerium einen Koch für die JVA Landsberg. Das Inserat verlangte damals eine abgeschlossene Berufsausbildung, Teamfähigkeit und Bereitschaft für Wochenenddienste.

All das wäre Alfons Schuhbeck durch seine langjährige Erfahrung in der Küche gewöhnt.

Trotzdem scheint es mit dem Job in der Küche nicht geklappt zu haben. Stattdessen kommt der 74-Jährige in der Gefängnis-Bücherei zum Einsatz. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem das Sortieren der Bücher, die er und die anderen 407 Insassen sich ausleihen können.

Keine Privilegien für den Starkoch

Laut der «Bild» kommt Alfons Schuhbeck in der JVA Landsberg nicht in den Genuss von irgendwelchen Privilegien. Die deutsche Zeitung will zudem wissen, dass der Starkoch wegen seiner bescheidenen, nahbaren Art bei seinen Mithäftlingen sehr beliebt sei.

Schuhbeck sei nicht in einer Einzel-, sondern in einer Mehrbettzelle mit anderen Gefangenen untergebracht und trage — wie alle anderen Insassen auch — die typische Gefängniskleidung, also Sweatshirt und eine graue oder blaue Stoffhose.

Tagwache ist in der Regel um 5:50 Uhr, danach können alle Gefangenen duschen gehen. Beim Mittagessen, das bereits um 11 Uhr eingenommen wird, könne aus vegetarisch, schweinefleischfrei und herkömmlich ausgewählt werden.

Das Abendessen kann Alfons Schuhbeck um 15:40 Uhr am Küchenschalter abholen und zu einem beliebigen Zeitpunkt in seiner Zelle zu sich nehmen. Die Nachtruhe ist auf 19 Uhr angesetzt.

Jeder Brief wird von der Gefängnisleitung gelesen

Der einzige kleine «Luxus» in der JVA Landsberg, schreibt die «Bild», sei der Gefängnis-Supermarkt, in dem die Gefangenen für maximal 42 Euro im Monat einkaufen können.

Zweimal im Monat erhält «Fonsi», so wird Alfons Schuhbeck von seinen Freund*innen genannt, für jeweils zwei Stunden Besuch. Zudem schreibe der Starkoch viele Briefe an seine Familie, Freunde und Geschäftspartner, um mit ihnen im regelmässigen Austausch zu stehen.

Einige Zellen in dem 1908 erbauten JVA Landsberg am Lech sind im Kreis angeordnet. Bild: imago/Sammy Minkoff

Seine ganze handschriftlich verfasste Post wird von der Gefängnisleitung gelesen. Umgekehrt dürfen ihm seine Freund*innen nur Päckchen schicken, deren Inhalt sie vorher beantragt haben. Diese dürfen etwa eine Lesebrille oder originalverpackte Bücher enthalten. Esswaren sind nicht erlaubt.

Das Landgericht München hat Alfons Schuhbeck zu drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Laut «Bild» hofft der Starkoch, dass er nicht die komplette Strafe verbüssen muss.

