«Godzilla Minus One»: So clever kann ein Film über ein radioaktives Monster sein

In der Nachkriegszeit in Japan taucht plötzlich eine radioaktive Kreatur auf, die Tokio in Schutt und Asche legt. Der Klassiker von 1954 bekommt mit «Godzilla Minus One» ein Reboot, das alles besser macht.

01.12.2023