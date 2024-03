Luca und Christian Hänni teilen die Anekdote, wie sie von der Schwangerschaft erfahren haben. Imago/Bildagentur Monn

Das erste Kind ist auf dem Weg: Die Schwangerschaft von Christina Hänni ist inzwischen schon weit fortgeschritten. Doch wie hat sie eigentlich davon erfahren? Im Podcast mit Luca erzählt sie die wenig romantische Geschichte.

Bei «Let's Dance» haben sie sich kennengelernt, inzwischen sind Sänger Luca Hänni und Profitänzerin Christina Luft verheiratet. Und der erste Nachwuchs wartet auch schon.

In ein paar Wochen ist es so weit, und obwohl das Paar noch kein Geschlecht oder einen Namen enthüllt hat, so sprechen sie dennoch so offen wie möglich über ihr erstes gemeinsames Kind. So haben sie zum Beispiel einen Podcast lanciert: «Don't Worry Be Hänni» heisst er und darin geben sie wöchentlich Updates aus ihren Leben.

Dieses Mal sprachen sie darüber, wie sie überhaupt von der Schwangerschaft erfahren haben. Die 34-Jährige sagt dabei, sie hätte die Anzeichen schon bemerkt. Aber erst am 8. Oktober – dem Geburtstag von Luca – habe Christina einen Test gemacht: «Ich habe mir das alles total romantisch vorgestellt», sagt sie.

In Realität sei sie aber alleine aufs WC, während Luca im oberen Stock ihres Hauses etwas gesucht habe.

Unbemerkt einen Schwangerschaftstest kaufen

Christina habe während des Wartens mehrfach nach ihrem Mann gerufen, doch der reagierte nicht. Erst beim Schrei zum Testergebnis verlor sie auch die Geduld und rief: «Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, es ist schon klar!»

Sie beide finden es lustig, romantisch ist definitiv anders. Daraus machen sie sich allerdings nichts. Auch sei es gar nicht so einfach gewesen, einen Test zu organisieren: «Immer, wenn ich in die Apotheke gehe, erkennen sie mich», sagt Luca Hänni. Er habe darum schon einmal seinen Manager gefragt, ob er einen Schwangerschaftstest holen könne.

Unbemerkt in einen Laden spazieren, das sei für ihn und Christina unmöglich.

