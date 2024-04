So sehen die ersten Banknoten mit König Charles III. aus Die 10-Pfund-Note trägt das Antlitz von König Charles III. Ab 5. Juni befinden sich die neuen Banknoten im Umlauf. Bild: KEYSTONE Die 50-Pfund-Note hat schlicht ein Charles-Hologramm. Bild: KEYSTONE Und hier präsentieren Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, zusammen mit Sarah John, der Exekutivdirektorin der Bank, die neuen Banknoten, die gedruckt worden sind. Bild: KEYSTONE Die Bank of England musste zum ersten Mal eine Änderung beim Geld vornehmen. 1960 war Königin Elizabeth II. die erste, die von dieser Bank auf dem dortigen Geld abgebildet worden war. Bild: Hollie Adams/Reuters Pool/AP/dpa So sehen die ersten Banknoten mit König Charles III. aus Die 10-Pfund-Note trägt das Antlitz von König Charles III. Ab 5. Juni befinden sich die neuen Banknoten im Umlauf. Bild: KEYSTONE Die 50-Pfund-Note hat schlicht ein Charles-Hologramm. Bild: KEYSTONE Und hier präsentieren Andrew Bailey, Gouverneur der Bank of England, zusammen mit Sarah John, der Exekutivdirektorin der Bank, die neuen Banknoten, die gedruckt worden sind. Bild: KEYSTONE Die Bank of England musste zum ersten Mal eine Änderung beim Geld vornehmen. 1960 war Königin Elizabeth II. die erste, die von dieser Bank auf dem dortigen Geld abgebildet worden war. Bild: Hollie Adams/Reuters Pool/AP/dpa

Am Dienstag, 9. April, wurden die neuen und ersten Banknoten mit dem Gesicht von König Charles III. präsentiert. Sie werden ab Anfang Juni in Umlauf gehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen König Charles III. wird ab 5. Juni 2024 Geld mit seinem Gesicht in Grossbritannien in Umlauf bringen.

Die Bank of England hat dem Monarchen dabei verschiedene Noten im Wert von 5, 10, 20 und 50 Pfund vorgestellt.

Das «alte» Geld, das das Antlitz der Queen trägt, bleibt weiterhin gültig. Mehr anzeigen

Ein grosser Schritt darf nach der Krönung eines neuen Monarchen in Grossbritannien natürlich nicht fehlen: Die Verewigung auf der Währung der Briten.

Inmitten des Krebs-Schocks in der Royal Family muss dennoch an Traditionen – und Gesetzen – festgehalten werden: Seit gestern (9. April) kann man die neuen Banknoten mit dem Gesicht von Charles begutachten.

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, hat dem König zusammen mit der Exekutivdirektorin Sarah John die Geldscheine vorgestellt.

Auch auf Instagram wird der historische Moment festgehalten. Laut der Bank of England werden am 5. Juni die 5-, 10-, 20- und 50-Pfund-Note in den Umlauf gebracht.

Es ist das erste Mal, dass sich diese Bank um die Änderung des Abbilds gekümmert hat. Königin Elizabeth II. war 1960 die erste Monarchin, die auf einer Note der Bank of England abgebildet worden ist.

Nach der Einführung der neuen Geldscheine bleiben die Noten mit dem Konterfei der Queen durchaus gültig, sie sind demnach zusammen mit jenen von König Charles III. im Umlauf. Weiter schreibt die Bank of England, es würden nur neue Banknoten gedruckt, um allenfalls abgenutzte zu ersetzen.

