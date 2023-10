So verbringt Birgit Schrowange die Flitterwochen mit ihrem Schweizer Mann

Birgit Schrowange und ihr Schweizer Mann zeigen ihr Liebesnest Diese Woche hat TV-Moderatorin Birgit Schrowange ihren Schweizer Mann Frank Spothelfer auf einer Kreuzfahrt geheiratet – mit 65. Für ein Möbelhaus hat das Paar die Türen seines Domizils auf Mallorca geöffnet. 03.08.2023

Seit zwei Wochen versorgen Birgit Schrowange und ihr Mann Frank Spothelfer die Fans auf Instagram mit Bildern von ihrer Hochzeitsreise in Übersee. Jetzt gibt es endlich auch Pärchen-Selfies mit dem Gatten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit zwei Wochen sind Birgit Schrowange und Frank Spothelfer, ihr Schweizer Ehemann, auf Hochzeitsreise in Übersee.

Nachdem Schrowange bereits einige Fotos auf ihrem Instagram-Account von ihrer Hochzeit geteilt hatte, veröffentlichte sie nun auch die ersten Schnappschüsse aus den Flitterwochen.

In den Ferien entstand auch das von den Fans lang ersehnte erste Pärchen-Selfie. Mehr anzeigen

«Es fühlt sich grossartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe», sagte Birgit Schrowange nach ihrer Hochzeit am 16. Juli auf dem Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 2» irgendwo zwischen Malaga und Valencia auf hoher See.

Die TV-Moderatorin hatte im kleinsten Familienkreis ihre grosse Liebe Frank Spothelfer, ein Geschäftsmann aus der Schweiz, geheiratet.

Nachdem Schrowange bereits einige Fotos auf ihrem Instagram-Account von ihrer Traumhochzeit geteilt hatte, hat sie nun auch die ersten Schnappschüsse aus den Flitterwochen publiziert.

Das Paar lässt im Big Apple keine Sehenswürdigkeit aus

Gut zwei Monate nach der Hochzeit auf hoher See war es endlich so weit: Birgit Schrowange und Ehemann Frank starteten in die Flitterwochen. Auf ihrem Instagram-Account hält die TV-Moderatorin ihre Fans auf dem Laufenden.

An Bord der «Queen Mary 2» ging es für das Ehepaar über den Atlantik in die USA. Die erste Anlaufstelle: New York. Im Big Apple liessen die beiden kaum eine Sehenswürdigkeit aus.

So feierte Birgit Schrowange ihre Rückkehr an den Broadway und postete hierzu ein Bild, das sie acht Jahre zuvor an gleicher Stelle aufgenommen hatte.

Einen Tag später ging es in schwindelerregende Höhe auf das Empire State Building, wo ebenfalls einige atemberaubende Momentaufnahmen entstanden.

Die schlechte Nachricht für die Fans des Promi-Paares: Ehemann Frank Spothelfer verbrachte die meiste Zeit hinter der Kamera und war bisher nie auf den Bildern zu sehen.

Die gute Nachricht: Das ändert sich gerade.

Erstes Pärchen-Selfie im Partnerlook

Nach dem New-York-Trip reisten Birgit Schrowange und Frank Spothelfer weiter nach Kanada.

Die hübsche Landschaft der Gregorian Bay in Parry Sound bot eine wunderbare Kulisse für ein erstes verliebtes Pärchen-Selfie. Im Partnerlook mit königsblauen Windjacken posierte das Paar lachend vor einem Wasserflugzeug.

Dabei entstanden gleich zwei Schnappschüsse, welche die Fernsehmoderatorin nun auf Instagram mit ihren Fans teilte.

