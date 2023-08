TV-Star Birgit Schrowange heiratet Schweizer Freund

Die deutsche Moderatorin Birgit Schrowange hat nach sechs Jahren ihren Schweizer Partner Frank Spothelfer auf hoher See geheiratet. imago images/Eventpress

Vor sechs Jahren lernte TV-Star Birgit Schrowange den Unternehmer Frank Spothelfer auf einer Kreuzfahrt kennen. Jetzt heiratete das Paar auf dem Kreuzschiff. «Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube», scherzte sie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kreuzfahrten bringen TV-Star Birgit Schrowange Glück. Vor sechs Jahren traf sie auf einer Reise Unternehmer Frank Spothelfer.

Nun heiratete das Paar auf hoher See.

«Die alte Schachtel ist endlich unter der Haube», sagt Schrowanged der deutschen Zeitung «Bild». Mehr anzeigen

«Es fühlt sich grossartig an, eine verheiratete Frau zu sein. Frank ist genau der Mann, den ich mir als meinen Ehemann erträumt habe. Das Warten hat sich gelohnt. Bei mir kommt das Beste zum Schluss», sagt eine euphorische Birgit Schrowange nach ihrer Hochzeit am 16. Juli auf dem Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 2» irgendwo zwischen Malaga und Valencia auf hoher See.

Die Hochzeit fand an Tag fünf der zehntägigen Reise statt, schreibt die deutsche Zeitung« Bild». Schrowange und ihr Schweizer Freund Frank Spothelfer hatten sich auch auf einer Kreuzfahrt vor sechs Jahren kennengelernt. Spothelfer (57) ist Geschäftsführer einer US-Firma in der Schweiz.

Auf dem Schiff funkte es. Er war damals mit seinen Töchtern in den Ferien, sie mit ihrem Sohn. «Es war Liebe auf den ersten Blick», sagt Birgit und doppelt nach: «Ich bin so froh und dankbar, dass wir uns begegnet sind. Frank ist für mich der schönste und beste Mann, den ich kenne. Er ist mein engster Freund und jetzt mein Ehemann. Ich bin sehr glücklich.»

Die Kinder waren die Trauzeugen

Schiffskapitän Thomas Roth vollzog die Trauung und Schrowanges beste Freundin, Schauspielerin und Sängerin Isabel Varell («Ein Fall für zwei»), sang die Ballade «Bridge over Troubled Water» für das frisch verheiratete Paar. Als Trauzeugen fungierten Birgits Sohn Laurin (22) und Franks Töchter Daniela (22) und Vanessa (26).

Schrowange sagt euphorisch: «Ich bin mir sicher, unsere Ehe hält bis an unser Lebensende.»

Geflittert wird im September, natürlich wieder auf einem Schiff. Dafür fliegt das frisch verheiratete Paar nach Amerika. Von Michigan aus werden sie dann 19 Tage lang die grossen Seen zwischen den USA und Kanada entdecken.

Mehr aus dem Ressort