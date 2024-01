Mick Schumacher ist in die Rennfahrer-Fussstapfen seines Vaters getreten. imago images/Sven Simon

Am 3. Januar 2024 wurde Michael Schumacher 55 Jahre alt. Sohn Mick gratuliert seinem Vater mit einem emotionalen Foto, das er auf Social Media um die Welt schickte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Michael Schumacher ist am 3. Januar 2024 bereits 55 Jahre alt geworden.

Die Formel-1-Legende verunglückte vor zehn Jahren beim Skifahren schwer, bisher ist über seinen Gesundheitszustand nichts bekannt.

Sohn Mick hat seinem Vater auf Instagram herzerwärmend gratuliert. Mehr anzeigen

In einer Story auf seinem Instagram-Profil schickte der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters ein Bild um die Welt, das nicht nur für Mick selbst sehr emotional sein dürfte.

Es zeigt ein gemeinsames Foto aus der Kindheit von Mick Schumacher, mit einem roten Herz schreibt er: «Happy birthday to the best dad ever, love you.»

Mick Schumacher sitzt auf einem Motorrad, neben ihm sein Vater Michael. Screenshot Instagram/mickschumacher

Auf dem Bild sitzt der heute 24-jährige Mick mit Helm auf einem Motorrad und streckt den Daumen in die Luft. Neben ihm steht Vater Michael, ebenfalls mit Helm, und lächelt.

Gesundheitszustand noch immer geheim

Die deutsche Ikone des Rennsports verunfallte vor zehn Jahren während des Skifahrensin Méribel, Frankreich. Schuhmacher prallte mit dem Kopf gegen einen Felsbrocken und lag daraufhin im Koma.

Der heute 55-Jährige musste sich einer Not-Operation unterziehen und schwebte in Lebensgefahr. Über den Gesundheitszustand von Michael Schumacher ist seither nichts bekannt.

Seine Familie hält sich bedeckt. Ehefrau Corinna Schumacher sagte einst dazu: «Michael hat seine Privatsphäre während seiner Karriere geschützt – und heute schützen wir ihn.»

Mehr Videos aus dem Ressort