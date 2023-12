Kurz vor den Festtagen veröffentlichen Prinz William und Catherine eine royale Weihnachtskarte. Diesmal sorgt die Karte aber für Spott. Es hat sich ein peinlicher Photoshop-Fehler eingeschlichen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jedes Jahr beglücken William und Cathrine die Royalfans weltweit mit einer Weihnachtskarte.

Diesmal gestaltet sich der X-Mas-Gruss sehr schlicht, es ist ein Foto in Schwarz-Weiss. Das Sujet sorgt für Spott im Internet. Es hat sich ein Photoshop-Fehler eingeschlichen.

Quizfrage: Findest du den Fehler auf Anhieb? Mehr anzeigen

Die Veröffentlichung der royalen Weihnachtskarte gehört für William und Kate zu den festen Traditionen, wie das Schmücken des Weihnachtsbaumes und das Backen der Guetsli.

Auch dieses Jahr haben sich Prinz William und Ehefrau Catherine einen besonderen Festtags-Gruss einfallen lassen.

Die Weihnachtskarte ist 2023 sehr minimalistisch-streng gehalten. Die fünfköpfige Sussex-Familie hat sich ganz schlicht in Schwarz-Weiss fotografieren lassen. Alle tragen legere Denim-Klamotten. Auf den ersten Blick könnte das Sujet aus einer Tommy-Hilfiger-Kampagne aus den 90er-Jahren stammen.

Den Photoshop-Fail siehst du erst bei genauer Betrachtung des Sujets. Und, schon gefunden?

Unnatürlicher Winkel, Beine fehlen

Wenn du genau hinschaust, dann könnte dir auffallen, dass einige Beine ganz fehlen. Zum Beispiel jene von William und Catherine.

Und das hintere Bein von Louis zeigt eine seltsame kleine Biegung. Diese kann bei der Bildbearbeitung passieren.

König Charles III. ganz klassisch

Für einen ganz traditionellen Weihnachtsgruss hat sich hingegen König Charles III. entschieden. Der britische Monarch hat sich für ein Krönungsfoto entschieden, das am 6. Mai 2023 im Thron-Raum im Buckingham-Palast aufgenommen wurde.

Ob minimalistischer Weihnachtsgruss in Schwarz-Weiss von William und Catherine oder traditionell-klassisch wie bei König Charles, die grosse Frage ist eine andere: Werden Prinz Harry und Meghan im Kreise der Familie in England Weihnachten feiern? Die Wetten in den Wettbüros in England laufen schon auf Hochtouren.

