Prinz Constantin (rechts) mit Prinz Maximilian und Erbprinz Alois (Mitte) am Staatsfeiertag in Vaduz. Keystone

Trauer im Fürstenhaus Liechtenstein: Prinz Constantin ist unerwartet verstorben. Der jüngste Sohn von Fürst Hans-Adam II wurde 51 Jahre alt.

Prinz Constantin war der jüngste Sohn von Fürst Hans-Adam II. Er hinterlässt seine Ehefrau, Prinzessin Marie von und zu Liechtenstein, geborene Gräfin Kálnoky von Köröspatak, und seine Kinder Prinz Moritz, Prinzessin Georgina und Prinz Benedikt.

Prinz Constantin stand an siebter Stelle der Thronfolge.

Er wurde am 15. März 1972 in St. Gallen geboren. 1991 schloss er das Liechtensteinische Gymnasium mit der Matura ab. Anschliessend studierte er in Salzburg Rechtswissenschaften.

Das Fürstenhaus vermeldete die Nachricht vom Ableben des Prinzen. Die Todesursache ist bis dato unbekannt.

Er war Vorstandsvorsitzender der Stiftung Fürst Liechtenstein

Die letzten elf Jahre war Prinz Constantin Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Fürst Liechtenstein.

Die Stiftung hält fast das gesamte Vermögen der fürstlichen Familie, wie eine der grössten privaten Kunstsammlungen der Welt, die LGT Group, ein Museum, die Vaduzer Hofkellerei und diverse Immobilien.

Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein, Prinz Alois, Erbprinzessin Sophie, Prinzessin Marie Caroline, Prinz Joseph Wenzel und Prinz Nikolausat in Vaduz, Liechtenstein. IMAGO/PPE

Dazu war Prinz Constantin auch Vorsitzender des Aufsichtsrats der Liechtenstein Gruppe AG und Mitglied des Verwaltungsrats der Liechtenstein Gruppe Holding AG.

Die Liechtenstein Gruppe AG ist in den unterschiedlichsten Sparten tätig: vom Reisanbau über Avocadoplantagen bis hin zu erneuerbarer Energie.

Die Abgeordneten des Landtags hielten heute eine Schweigeminute für den verstorbenen Prinzen ab.