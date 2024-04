So zeigt sich Stefan Raab in seinem aktuellen Instagram-Video. Instagram Stefan Raab

Wagt Stefan Raab noch einmal ein grosses TV-Comeback – oder ist alles nur ein Aprilscherz? Das Internet rätselt fleissig, seit der Entertainer am 1. April ein Video auf Instagram veröffentlichte.

paf Franziska Pahle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Stefan Raab spannt seine Fans auf die Folter und alle fragen sich: Kommt es zu einem grossen TV-Comeback?

Die Ankündigung für ein weiteres TV-Event verkündet der Entertainer am 1. April auf den sozialen Medien.

Noch ist unklar, ob sich alles nur um einen Aprilscherz handelt. Mehr anzeigen

Kommt Stefan Raab zurück auf die TV-Bildschirme oder nicht? Diese Frage stellen sich TV-Fans seit mehreren Tagen.

Aber der Reihe nach: Am Freitag postete die «TV Total»-Legende ein Video auf Instagram. Darin zu sehen: der ewige Showpraktikant Elton in einem Ruderboot auf einem See auf der Suche nach Raab.

Er findet ihn, mit Angel in der Hand, entspannt sein TV-Rentner-Leben geniessend. Elton will ihn zum TV-Comeback überreden. «Wenn ich 9 Millionen Follower hab', dann mach' ich wieder was», verspricht Raab, den man im Clip nur von hinten sah.

2,8 Millionen Follower auf Instagram für Stefan Raab

Am 1. April folgte der zweite Clip. Diesmal sieht man Stefan Raab auch von vorne: mit Plauze, Bart und Brille. Für die 9 Millionen Follower hat es nicht gereicht. Er schaffte es auf 2,8 Millionen – immerhin.

Eltons Vorschlag daraufhin: Ein dritter Boxkampf mit Regina Halmich. Wir erinnern uns: 2001 brach sie ihm im Kampf die Nase. Sechs Jahre später wurde Raab erneut von ihr niedergestreckt.

Ernst oder nur ein Aprilscherz? Halmich wiederum teilte das Video auf ihrer Instagram-Seite, sagte aber bisher nichts zu einer Anfrage der deutschen «Bild» dazu.

Fans rätseln: Was bedeutet «NWSDWH»?

Doch Stefan Raab überlässt nichts dem Zufall. Auf seiner Kappe sind die Buchstaben «NWSDWH» zu lesen. Fans wissen: Der TV-Profi kürzt seine Shows gerne mit langen Buchstabenreihen ab. «Watson» suchte ein paar Vorschläge von Internetusern zusammen: Die User rätseln: «Niemals wird Stefan das wiederholen», lautet ein Vorschlag. Eine weitere Idee: «Na, was soll das wohl heissen?»

Was es am Ende auch sein wird: Die Aufmerksamkeit ist Stefan Raab sicher. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der «TV Total»-Moderator eine neue Produktionsfirma gegründet hat: Raab Entertainment. Die Firma entwickle «Konzepte und Ideen, die einzigartig sind», heisst es auf LinkedIn.

Einzigartig ist dieser Social-Media-Aufruhr um Raab allemal.