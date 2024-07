Legt Taylor Swift nächste Woche die Stadt Zürich lahm?

US-Popstar Taylor Swift tritt am 9. und 10. Juli 2024 im Zürcher Stadion Letzigrund auf. Jane Barlow/PA Wire/dpa

Popstar Taylor Swift gibt nächste Woche zwei Konzerte im Letzigrund in Zürich. Der Fan-Ansturm wird gigantisch. Die Stadtpolizei Zürich stellt klar: «Diese Konzerte stellen eine besondere Situation dar.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Doppeltes Glück für die Schweiz am 9. und 10. Juli: US-Popstar Taylor Swift hält für zwei Konzerte ihrer «Eras Tour» im Zürcher Stadion Letzigrund.

Es wird ein riesiger Fan-Ansturm erwartet der Swift-Anhänger*innen, die noch ein Ticket ergattern wollen. Das Sicherheitskonzept der Stadtpolizei Zürich steht.

Morgen Donnerstag wird die Stadtpolizei eine Medienmitteilung mit den Details rund ums Konzert veröffentlichen.

Taylor Swift soll im Edelhotel Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz übernachten. Mehr anzeigen

Wenn Taylor Swift ein Konzert gibt, steht die Welt der Swifties auf dem Kopf. Nächste Woche hält der US-Superstar gleich für zwei Konzerte ihrer «Eras Tour» in Zürich. Gut 90'000 Fans werden erwartet. Die Tickets sind weg wie warme Weggli, die Unterkünfte sind alle schon lange ausgebucht.

Oft befinden sich Swifts Konzertlocations in einem schönen Park oder in einer XXL-Halle am Stadtrand. Nicht so in Zürich. Das Stadion Letzigrund steht mitten auf dem Stadtboden. Zürich steht vor einer gigantischen Herausforderung. Der Verkehrskollaps droht.

Dass viele enttäuschte Swift-Fans in der Hoffnung, noch ein Ticket ergattern zu können, nach Zürich pilgern werden, stellt die Stadt vor eine neue Herausforderung. Takk Entertainment, der Veranstalter, schreibt auf der Website, dass nur Fans mit gültigem Ticket zum Stadion dürfen. Der Rest wird ausgesperrt.

Auch die Stadtpolizei Zürich rechnet mit einem grossen Aufkommen von ticketlosen Fans. Die beiden Swift-Gigs werden die Stadt und die Sicherheitsbehörden fordern. «Ja, diese Konzerte stellen eine besondere Situation dar», sagt Stadtpolizei-Sprecherin Judith Hödl zu blue News.

Die Situation beziehungsweise die Lage wird bis zu den Konzerten beurteilt, das Sicherheitsdispositiv der Stadtpolizei Zürich wird demnach laufend überprüft und angepasst.

«Je nach Ansturm muss die Stadtpolizei Massnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit treffen», sagt Judith Hödl. Teil der Vorbereitung für den zweitägigen Swift-Mega-Event sind laut Hödl auch Massnahmen zur Personenlenkung, und es geht um die Freihaltung von Rettungsachsen und Fluchtwegen.

Via Medien werden am Donnerstag die Verkehrsvorschriften rund um die Konzerte veröffentlicht.

Einige Zubringerstrassen werden gesperrt

Der «Tages-Anzeiger» berichtet, dass die Baslerstrasse zwischen Hardgut- und Bullingerstrasse und die Herdernstrasse zwischen Badener- und Bullingerstrasse gesperrt sein werden, um die Eingänge zum Stadion freizuhalten. Auf der Badenerstrasse hat es mehr Platz für diese vorgelagerte Pufferzone bei den Zugängen. Sie wird deshalb nicht gesperrt.

Um die zentralen Fluchtwege und Rettungsachsen freihalten zu können, sind laut Hödl auch Massnahmen zur Personenlenkung Teil der Vorbereitung für den zweitägigen Swift-Mega-Event.

Campieren ist nicht erlaubt, schreibt der Veranstalter. Anstehen für die besten Plätze ist erst ab 10 Uhr des Veranstaltungstages möglich – und nur mit gültigem Ticket.

Wie genau das Campieren auf dem Gelände verhindert werden soll, das schreibt Takk Entertainment nicht auf der Website. Die Stadtpolizei verweist bei dieser Frage auf den Veranstalter.

Taylor Swifts Hotelsuite in Zürich kostet 18'000 Franken pro Nacht

Wird Taylor Swift nächste Woche samt Bodyguards beim Shoppingbummel an der Bahnhofstrasse anzutreffen sein? Könnte vielleicht Realität werden.

Denn Taylor Swift hat laut blick.ch für ihren Zürich-Abstecher das ganze Edelhotel Mandarin Oriental Savoy am Paradeplatz für sich und ihre Entourage gebucht.

Kostenpunkt für die Präsidentensuite: 18'000 Franken pro Nacht. Was das Zimmer bietet? Taylor Swifts Suite ein Kingsize-Bett, einen eleganten Sitzbereich sowie einen Essbereich für acht Personen. Dazu hat Swift noch einen Büroraum, einen Wohn- und Essbereich und einen begehbaren Kleiderschrank. Das Highlight? Die eigene Rooftop-Bar mit einzigartiger Sicht auf den Paradeplatz. Diese Hotelsuite mit 200 Quadratmetern ist die grösste der Stadt Zürich. Braun-, Bernstein- und Tabak-Töne schaffen eine niveauvolle Interior-Kulisse, wirbt das Hotel.

Dass sich Taylor Swift für dieses Hotel entschieden hat, ist kein Zufall: «Sie ist ein Stammgast und grosser Fan der Marke ‹Mandarin Oriental›. Erst kürzlich hat sie in Paris dort übernachtet», sagt Hotellerie-Experte Carsten K. Rath zu «Blick.ch».

Zudem sei an dieser Adresse Diskretion Ehrensache. Ist man sich im Hotel Mandarin Oriental Savoy doch prominente Gäste gewohnt. Auch, dass sich die Location mitten in der Stadt befinde, sei laut der Schweizer Tageszeitung kein Problem. Vor allem, wenn das gesamte Haus en bloc vermietet sei. Mit strengen Zutrittskontrollen seien Sicherheit und Ruhe garantiert.

Luxushotels halten sich bei ihren prominenten Gästen immer bedeckt. So auch in diesem Fall: «Bei uns steht die Privatsphäre unserer Gäste an oberster Stelle. Gerüchte zu unseren Buchungen kommentieren wir nicht», sagt Annigna Caprez, Leiterin PR und Kommunikation des «Mandarin Oriental Savoy Zürich» zu blick.ch.

Eines ist jetzt schon klar: Die Stadt Zürich wird an diesen Tagen auf eine harte Probe gestellt.

Wenn du nächste Woche ans Konzert gehst, solltest du unbedingt im Vorfeld alle Dos and Don'ts durchlesen, damit du keine bösen Überraschungen erlebst und das Konzert geniessen kannst.

Und unser Swiftie Number One gibt dir nächste Woche – rechtzeitig zur grossen Party – eine Anleitung mit den besten Fan-Hacks, damit dein Konzert noch unvergesslicher wird.

