Thomas Gottschalk machte vor Trennung schwierige Zeit durch

Thomas und Thea Gottschalk haben 1976 geheiratet. Im März 2019 gaben sie ihre Trennung bekannt. Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach über 40 Jahren Ehe trennten sich Thomas und Thea Gottschalk. Der deutsche TV-Moderator erzählt nun, wie sehr ihn der Beginn seiner neuen Beziehung belastete.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas Gottschalk sprach in einem Podcast offen über die schwierige Entscheidung, seine Ehe mit Thea nach über 40 Jahren zu beenden, was ihm schlaflose Nächte bereitete.

Sein Freund Mike Krüger unterstützte ihn in dieser turbulenten Zeit und riet ihm, auf sein Bauchgefühl zu hören, als Gottschalk sich unerwartet neu verliebte.

Im August 2024 heiratete Gottschalk seine Partnerin Karina Mross auf Ibiza und teilte emotional mit, dass sie nun «für immer ein Paar» sind. Mehr anzeigen

Im März 2019 sorgte das Beziehungsaus von Thomas und Thea Gottschalk für Schlagzeilen. Nach 40 Ehejahren ging das Paar getrennte Wege.

Nur wenige Monate später trat der Showtitan mit einer neuen Partnerin an die Öffentlichkeit. Doch so einfach, wie es von aussen schien, war dieser Schritt für ihn nicht. In einem neuen Interview verriet Gottschalk, dass ihm die Situation damals schlaflose Nächte bereitete. Besonders die Frage, wie sein Umfeld und die Öffentlichkeit auf seine neue Beziehung reagieren würden, liess ihn nicht los. Es bereitete ihm gar schlaflose Nächte.

Der Druck, nach so vielen Jahren des Ehelebens einen neuen Beziehungsabschnitt zu beginnen, war gross.

Gottschalk: «Ich hatte mich neu verliebt und wusste nicht, wie es weitergeht»

In einer neuen Folge des «Die Supernasen»-Podcasts sprach Thomas Gottschalk (74) erstmals offen darüber, wie schwer ihm die Entscheidung fiel, seine langjährige Ehe mit Thea Gottschalk zu beenden.

Zusammen mit seinem langjährigen Freund und Weggefährten Mike Krüger (72) gab der Showmaster intime Einblicke in seine Gefühlslage während dieser schwierigen Zeit.

Besonders Krüger stand Gottschalk damals bei, als er sich unerwartet neu verliebt hatte und nicht wusste, wie es weitergehen sollte: «Eine der Anekdoten war, dass ich dich relativ früh in meine, sagen wir mal, Gewissensnöte eingeweiht habe, weil ich mich plötzlich, in der Tat, neu verliebt hatte und nicht wusste, wie es weitergeht», erzählte Gottschalk. Krüger hatte ihm damals geraten, auf sein Bauchgefühl zu hören – ein Ratschlag, dem Gottschalk letztlich folgte.

Zur Hochzeit mit Karina Mross im August 2024 überraschte Krüger den TV-Moderator mit genau diesen Erinnerungen, die Gottschalk sichtlich berührten.

Auch Mike Krüger erinnert sich lebhaft an die turbulente Zeit, in der er Thomas Gottschalk zur Seite stand, als dieser sich von seiner langjährigen Ehefrau Thea trennte. Der Komiker zeigte absolute Loyalität und hielt die Neuigkeiten sogar vor seiner eigenen Frau Birgit (79) geheim.

Erst als die Trennung öffentlich wurde, durfte Krüger sein Schweigen brechen. Im Podcast «Die Supernasen» erzählte er von dem Moment, als das Ehe-Aus in den Medien publik wurde: «Es war morgens in Miami, ich lag mit Birgit im Bett. Wir schauten aufs Meer, sie las die Online-Nachrichten aus Deutschland vor und sagte plötzlich: ‹Hier steht, Thomas Gottschalk verlässt seine Frau.›» Krüger spielte überrascht, doch Birgit durchschaute ihn sofort. «Sie kennt mich natürlich schon ewig und hat mir sofort angesehen, dass ich das schon wusste», erinnert sich der Komiker im Gespräch mit Gottschalk.

Gottschalk: Forever ein Paar

Am 1. September 2024 überraschte Thomas Gottschalk seine Follower mit einer persönlichen Message auf Instagram: Der TV-Moderator hat seine langjährige Partnerin Karina Mross geheiratet. In einem emotionalen Beitrag teilte er mit, dass die Trauung auf Ibiza stattfand. «Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza», schrieb Gottschalk zu einer Reihe von Hochzeitsfotos.

Offen und berührend erklärte er weiter: «Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut. Deswegen sind wir jetzt für immer ein Paar! Forever!»

