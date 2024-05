Thomas Gottschalk outet sich als Schweiz-Fan

Weilten dieser Tage am Vierwaldstättersee, um Geburtstag zu feiern: Thomas Gottschalk und Karina Mross. Bild: picture alliance/dpa

Seinen 74. Geburtstag feierte Thomas Gottschalk mit Partnerin Karina Mross am Vierwaldstättersee. Also zumindest, wenn man den Bildern des TV-Moderators auf seinem Instagram-Account Glauben schenkt.

Es ist bekannt, dass Thomas Gottschalk gerne stichelt. Eine Tradition, die er offenbar auch an seinem 74. Geburtstag hochhalten wollte.

Seinen Jubeltag verbrachte der TV-Moderator gestern zusammen mit seiner Lieblingsfrau Karina Mross in der Schweiz – also am Vierwaldstättersee, um ganz genau zu sein.

Auf Instagram veröffentlicht Gottschalk dazu zwei Fotos – eines zeigt das Paar Gottschalk/Mross lachend nebeneinander stehend, auf dem zweiten ist ein hübsches Schoggi-Dessert zu sehen.

Wer bei den Bildern etwas genauer hinsieht, merkt rasch: Das Paar hat die Region Vitznau LU am Vierwaldstättersee für das Festessen ausgewählt.

Thomas Gottschalk: «Dubai ist was für Influencer»

Zu den beiden Bildern notiert Thomas Gottschalk die folgenden Worte:

«Dubai ist was für Influencer, der Weltmann feiert in Bad Spänzer (liegt irgendwo am Vierwaldstättersee)! Oder wie der Dichter sagt: Hier kennt man weder Hate noch Geiz. Ruhiger Geburtstag in der Schweiz.»

Filmfans wissen, Bad Spänzer ist ein versteckter Hinweis auf den Gottschalk-Krüger-Film «Die Supernasen», also ein typischer Achtzigerjahre-Witz.

Der Rest des Textes ist wahrscheinlich als Seitenhieb gegen Blogger*innen und Influencer*innen gedacht, die ihren Lebensunterhalt mit dem Bewerben von Artikeln in den sozialen Medien verdienen.

Eine Stichelei, die scheinbar auch den Fans des TV-Moderators gefällt.

Ein Follower notiert: «Wollte vorbeikommen, aber mein Navi kannte die Adresse nicht:Bad Spänzer, Terrenz Hill 27 😉». Ein zweiter Schreiber lobt: «Thommy, geil wie du bei den normalen Leuten bleibst, keep rocking 🤘🤘.»

Derweil Sänger Michael von der Heide und Eiskunstläuferin Denise Biellmann ihre Messages kurz und knapp halten: «Happy Birthday ❤️»

